Fernando Riquelme, de jugar en Lifune al sueño cumplido de gritar goles en el Federal A

El arranque no fue fácil. Llegaron junto Rodrigo Galdame provenientes de “El Barrio” y aparecieron en la primera lista de concentrados para el debut frente a Cipo. Sin embargo, no llegaron a sentarse en el banco. "La primera fecha nos había tocado estar citados, pero nos enteramos sobre la marcha que eran 18 los jugadores que empezaban a estar en la lista y, por ser nuevos, por la edad también, nos tocó quedar afuera esa fecha”, repasó.

Lejos de bajar los brazos, Fernando tuvo partidos en la liga local para no perder ritmo de competencia. "Me tocó sumar en Lifune, lo necesitaba para agarrar confianza, para estar en ritmo. Me sirvió también para cuando llegó el momento de entrar y estar de la mejor manera”, afirmó.

fernando riquelme rincón grito.jpg

Luego de varias fechas, recién en la quinta, ante Guillermo Brown, llegó lo más esperado en su carrera deportiva. "Cuando me dijeron que iba a estar entre los citados, ya estaba contento, decía que era un logro para mí. Si me tocaba entrar o no, estar ahí entre los citados, era un privilegio”, comentó.

Aquel encuentro fue uno de los más complicados y el marcador estaba a favor de la visita. “Con el correr de los minutos, lo veía medio difícil entrar por el resultado, por cómo estaba el partido. Pero en un momento veo que el profe Diego se acerca a donde estábamos nosotros y me llamó junto a otros dos compañeros, Portiño y López, y bueno, fueron un montón de emociones”, sostuvo.

Las semanas previas no fueron fáciles. “Sinceramente estaba muy ansioso por jugar, no me lo esperaba, pensé que no me iba a tocar ese partido. Estaba con ansiedad y preparado para entrar y aportar lo que uno sabe, ¿no?”, dijo.

En aquel partido, Riquelme le dio el empate parcial al León a los pocos minutos de ingresar, pero el marcador final fue negativo. “No toqué muchas pelotas, en realidad, la única que me quedó la pude definir bien de cabeza y se dio el gol. Por ahí no sirvió, sí para el empate momentáneo, pero en lo personal sumó muchísimo”, reconoció.

Primera titularidad

Las cosas para el zapalino continuaron de gran manera, ya que en la previa al encuentro ante Germinal de Rawson, Abaurre lo tuvo en cuenta para los titulares en la práctica. “Ya la semana hubo unas prácticas donde me tocó entrar en el primer equipo. No sabía si me iba a tocar así el fin de semana o no. Cuando llegó el día del partido y vi que estaba de titular, supe que era una gran posibilidad para demostrar que quería estar, que quería ganarme un lugar”, aseguró.

“Vine a aportar, hacer goles y un buen juego para el equipo. Gracias a Dios se me dio lo de poder convertir y de de ayudar al equipo en algunas otras cosas también”, agregó.

El gran presente puso a más de uno contento y en Zapala fue una fiesta. “Mi familia y la gente que es cercana a mí, excompañeros de Don Bosco, amigos de trabajo que tuve antes, la verdad que estaban todos muy contentos, por ahí un poco amargados porque no se le pudo ver el gol. Justo se cortó la transmisión”, contó.

fernando riquelme rincón.jpg

El Federal A no da tregua. La exigencia es alta y el margen de error es mínimo. “La verdad que es un torneo de mucho roce, hay que ser fuerte, tanto futbolística como mentalmente. Tocar ir a canchas con mucho público que en Lifune no se ve, pero tranquilo porque sé que si estoy concentrado y sabiendo lo que tengo que hacer, puedo aportar mucho”, avisó.

En ese camino de aprendizaje, reconoce el valor de sus compañeros y del cuerpo técnico. “Tengo que seguir aprendiendo de la gente que tengo al lado mío, mis compañeros y los profes que me enseñan mucho”, sostuvo.

futbol germinal vs deportivo rincon gentileza daniel feldman (3).jpeg

El presente del León

Rincón recuperó la punta del grupo el último domingo en Rawson luego de dos derrotas consecutivas. “Este finde nos toca el local contra Villa Mitre (sábado a las 16) y el grupo está bien. Por ahí veníamos un poco golpeados de las dos derrotas. Que no sé si nos merecíamos perder de la manera que perdimos”, repasó.

La primera caída fue en Tandil por la mínima en la cuarta fecha. “Los chicos en Santamarina habían hecho un gran partido. Ahí te das cuenta que en este torneo los partidos se definen por detalle. Un error o quizá suerte, que de un despeje le rebotara en la espalda a un jugador de Santamarina, le quedó el rebote justo abajo del arco”, analizó.

Luego, en casa, los dirigidos por Gabriel Nasta le arrebataron el encuentro por 4 a 3 a los de Abaurre. “Con Brown fue distinto, no fue el día de nosotros, no teníamos una buena tarde, estuvimos abajo dos veces en el marcador, pero demostramos que no nos van a ganar tan fácil, que se la vamos a poner difícil, nos pusimos en partido. Desgraciadamente nos tocó volver a fallar en una jugada, y ellos estuvieron muy finos para ganarlo, pero el grupo está bien, con ganas de seguir este camino de la victoria y ojalá sea así el fin de semana y los dos partidos que restan para terminar la primera ronda”, continuó.

Fernando está enfocado en seguir creciendo. Tiene claro que cada partido es una nueva oportunidad y que con humildad y sacrificio su nombre empieza a sonar en el Federal A. “Trabajando en el día a día para seguir, siempre me pongo en mente que tengo que jugar un poquito más que el día anterior o que el partido que se jugó anteriormente. También uno lo toma para poder hacerse conocido, la intención es esa, seguir creciendo en lo personal y en lo futbolístico”, concluyó.