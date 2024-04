Figueroa confirmó que el Turismo Carretera vuelve a Centenario en 2025

ON - Turismo Carretera (47).jpg El autódromo de Centenario fue una fiesta durante todo el fin de semana. Omar Novoa

Detrás de Urcera, completaron el podio Elio Craparo y Jonatan Castellano. Además, el angosturense Juan Cruz Benvenutti hizo una gran carrera llegando en el cuarto lugar y el neuquino Lautaro de la Iglesia finalizó en el puesto 12.

Turismo Carretera: Manu Urcera y un triunfazo en Centenario para liderar el campeonato

Una vez más, Manu Urcera demuestra su capacidad competitiva y calidad de manejo en el Turismo Carretera. Hace rato que no quedan dudas que se trata de uno de los mejores pilotos nacionales y así lo ratificó con la victoria en Centenario, donde fue el más rápido en la final disputada este domingo con un gran marco de público y bajo el sol patagónico que lo vio nacer.

Al subirse a lo más alto del podio por primera vez en el año, Urcera saltó del tercero al primer lugar del campeonato, fortaleciendo las chances de volver a ser campeón de la máxima categoría del automovilismo argentino.

El cambio de marca al Ford Falcon y su nuevo equipo al Emanuel Moriatis Competición, no han dado más que dividendos positivos para el piloto de 32 años, que continúa en franco crecimiento.

ON - Turismo Carretera (8).jpg El podio del Turismo Carretera en Centenario. Omar Novoa

Manu Urcera y un trabajo impecable en Centenario

El rionegrino había clasificado en el sexto lugar el sábado y ya se perfilaba para pelear por la victoria. Con un Ford que va mejorando carrera a carrera, ganó la tercera serie de manera impecable, haciendo el mejor tiempo de esa instancia, y después fue sólido en la final.

Manu relegó al segundo lugar a Elio Capraro y Jonathan Castellano, que con sus Dodge finalizaron segundo y tercero respectivamente.

La maniobra clave para Urcera se dio en la largada de la tercera serie, donde dejó atrás a Castellano y después se aseguró largar adelante en la etapa decisiva de la competencia. Con un auto que respondió a la perfección y sin fisuras desde su manejo, Manu logró la victoria que lo habilita para ser campeón como indica el reglamento.

ON - Turismo Carretera (36).jpg Manu Urcera corrió un carrerón y es el líder de la competencia. Omar Novoa

Juan Cruz Benvenuti, quien mejoró notablemente su rendimiento este fin de semana, llegó en el cuarto lugar a bordo de su Chevrolet. Quedó a 4.579 del ganador, luego de haber sido el más rápido en la clasificación del sábado y también de ganar su serie en el arranque del domingo. El de Villa La Angostura levantó respecto del comienzo del certamen y el final de 2023, por lo que tiene expectativas de volver a los primeros planos en las próximas carreras.

Lautaro De La Iglesia finalizó en el puesto 12 con otro rendimiento interesante. Tras el décimo puesto en El Calafate y el séptimo lugar en Viedma, el neuquino volvió a ser uno de los animadores cerca de los principales puestos y se afianza en el campeonato. Teniendo en cuenta que es su debut en la máxima categoría a bordo del Dodge, los resultados son más que interesantes.

Valentín Aguirre fue quinto a 5.225 y Diego Ciantini sexto a 9.299, ambos con Chevrolet. Luego arribaron los Ford Mustang de Mariano Werner (a 10.773 de Urcera) y Nicolás Trosset, a 11.305 del ganador. Ricardo RIsatti, a bordo del Camaro, completó el top 10 a 15.096 de Manu.

Manu manda con 113,5 en el campeonato, seguido de Esteban Gini (101), Werner (100) y Julián Santero (85,5) . Con una gran performance, De La Iglesia está expectante en el quinto lugar con 82,5.

La próxima carrera, cuarta fecha del certamen del TC, será en Toay el 27 y el 28 de abril.

Manu Urcera después de ganar en Centenario: "Tenía ganas de un resultado así en Neuquén"

Manu Urcera y una sonrisa de oreja a oreja antes de subir al podio para recibir el premio por haber ganado la fecha del Turismo Carretera en Centenario. El piloto regional tuvo un gran fin de semana y lo cerró a toda orquesta con un triunfo que lo puso en lo más alto del campeonato disputadas tres fechas. Luego de una exigente final, dialogó mano a mano con LM y contó sus sensaciones.

El piloto de Ford comentó que fue "a fondo toda la final, al límite. Muy peleada, trabajada, con un funcionamiento bárbaro de mi auto. Al final rogando que no entre un pace car (auto de seguridad), veía algún auto que se quedó, algún auto de rescate y por suerte no salió".

La pelea adelante se dio con el piloto de Dodge Elio Craparo, que se mantuvo al acecho pero nunca puso en duda el triunfo de Manu.

ON - Turismo Carretera (13).jpg Urcera obtuvo un triunfo con sabor especial en Neuquén. Omar Novoa

"Craparo se me vino un poco y yo me cuidé un poquito porque entendí que la diferencia era importante. Cuidé la última vuelta y media más o menos, previendo por si entraba un pace car, pero fue una carrera en la que fuimos a fondo todo el tiempo y por suerte pudimos ganar. Le agradezco a todos", señaló el ganador de la carrera.

Consultado sobre las percepciones de la previa, Urcera contó que confiaba en su potencial, el del auto y el del equipo como siempre lo hace. Claro, los resultados no siempre se dan y por eso la fortaleza mental es un factor clave en el alto rendimiento. "Soy bastante optimista, siempre pienso que voy a ganar todas las carreras. Después generalmente no pasa, pero me tengo confianza y tengo confianza en los grupos. Fue el fin de semana soñado prácticamente. Uno siempre sueña que va a ir todo bien y por suerte se dio, tenía muchas ganas de tener un resultado así en Neuquén. Agradecido a la gente que se acercó al autódromo como nunca y feliz de poder regalarles un triunfo", indicó Manu al respecto.

Manu Urcera y el futuro del TC en Centenario

En algún momento del año, la realización del TC en Centenario estuvo en duda por el momento económico que atraviesa el país. Sin embargo, se pudo realizar y en términos de los objetivos trazados fue un éxito en convocatoria.

"Va a seguir viniendo seguramente, me encantaría que siga acá el TC. Es muy importante para la región, es el evento deportivo más importante para Neuquén y la gente lo disfruta mucho, fijate la cantidad de gente que hay en el autódromo y el fanatismo que tienen por los fierros. El Turismo Carretera es la categoría número 1 y tiene que estar en Neuquén", cerró Urcera.