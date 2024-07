Final feliz: qué dijo Ángel Di María sobre jugar 11 minutos contra Chile

image.png

Ángel Di María sobre la posibilidad de jugar 11 minutos para despedirse

El jugador rosarino se expresó en el medio Rosario 3 en conversación con el periodista Juan Pedro Aleart, quien le consultó acerca de su frustrado regreso a Rosario Central, las amenazas que recibió su familia en su ciudad natal, y también sobre la posibilidad de jugar los 11 minutos contra Chile en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Justamente respecto a este último tema, Ángel dio el visto bueno y alegró a todos: “Puede ser. Hablaré con Chiqui Tapia y Scaloni porque ellos me ofrecieron eso y la verdad sería algo muy lindo despedirme en Argentina para agradecerle a la gente todo el cariño que me dio”.

De este modo, podría ser una hermosa oportunidad para que el Fideo se despida a lo grande de la Selección Argentina con la cuál conquistó los últimos cuatro títulos siendo él uno de los referentes y protagonistas dentro de la cancha.

Nicolás Peric sobre que Di María juegue 11 minutos contra Chile

Hace unos días atrás, el ex jugador chileno Nicolás Peric hizo un comentario cargado de mala leche sobre la iniciativa argentina para homenajear a Angelito. “Sería una falta de respeto. A mí me dan once minutos y lo fracturo por desgraciados. ¿No es una falta de respeto a un partido de Eliminatoria contra un equipo que está absolutamente en otra situación? Es burlarse”, lanzó el ex arquero en LaMetro FM de su país.

Dichas palabras no cayeron nada bien y Leandro Paredes salió rápidamente a bancar a su compañero y responderle al trasandino. En la cuenta de TNT Sports Argentina, el volante escribió: “Y este cafecito quién lo pidió”, menospreciando claramente los dichos de su ex colega y saltando a favor de su compañero en la Selección y ex compañero en el PSG.