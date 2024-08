Final con polémica: Racing malogró un penal mal sancionado y perdió con Gimnasia

A los 92 minutos, el árbitro Nazareno Arasa sancionó un penal a favor de Racing por una supuesta mano intencional del jugador de Gimnasia, Juan Cortazzo , dentro del área. Sin embargo, la decisión fue controvertida, ya que la mano no parecía estar en una posición antinatural ni ampliaba el volumen del cuerpo, según lo establece el reglamento.

Los jugadores de Gimnasia reclamaron que el árbitro debería haber revisado la jugada con el VAR, pero la revisión no se llevó a cabo. Adrián "Maravilla" Martínez fue el encargado de ejecutar el penal, pero su disparo se estrelló en el travesaño, desperdiciando la oportunidad de empatar el partido. Racing tuvo otra chance más en los instantes finales, pero no logró convertir. La decisión de no revisar la jugada con el VAR dejó un aire de polémica en el cierre del encuentro.