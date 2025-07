Flavio Azzaro furioso con Maxi Salas tras su polémica salida a River

La salida de Maximiliano Salas de Racing rumbo a River no solo dejó un vacío en el ataque del equipo de Gustavo Costas, sino que también encendió la furia de varios hinchas y periodistas identificados con el club de Avellaneda. Uno de los más vehementes fue Flavio Azzaro , quien en su programa explotó contra el delantero y no escatimó palabras para expresar su descontento: “¿Salas? Te podés ir a cagar. Te podés ir a cagar”.

El pase de Salas, que se oficializará en las próximas horas mediante la ejecución de la cláusula de rescisión, se gestó luego de que Racing rechazara negociarlo directamente con River. En consecuencia, el club de Núñez, respaldando un pedido directo de Marcelo Gallardo, tomó la decisión de abonar los ocho millones de euros estipulados en su contrato para incorporar al delantero cuanto antes. La intención del cuerpo técnico es contar con él desde el inicio de la pretemporada en Ezeiza, que arranca este martes, y por eso ya preparan la revisión médica y los trámites correspondientes. De no concretarse hoy, el arribo podría posponerse para el miércoles, dependiendo de la presentación del escribano o el envío formal del pedido por carta documento.

El enojo de Flavio Azzaro contra Maxi Salas

Azzaro apuntó directamente contra Salas por dejar el club: “Y por qué te digo que te podés ir a cagar y que de Racing no esperes nunca más nada en tu vida, a pesar de que hoy no te interesa esperar algo de Racing, porque a vos Racing no te genera nada. Porque si te generara algo, te hubieras quedado, porque Racing te ofrecía 4 millones y medio de dólares”.