Flojo de resultados: cuál es el entrenador argentino que despidieron en Europa

Un entrenador de un equipo gigante a nivel mundial despidió a un entrenador argentino.

El futuro de los entrenadores en cada uno de los clubes suelen quedar superditados a los resultados que consiguen durante su estadía. Si las cosas no funcionan, el proyecto queda a un lado y los clubes inician una búsqueda intensa para intentar dar un golpe de timón.

En las últimas horas un entrenador argentino se quedó sin trabajo luego de que la dirigencia le comunique el final de su contrato debido a malos resultados. Fue Matías Almeyda quien fue expulsado de su cargo tras dos derrotas en los últimos dos encuentros (2-5 ante Barcelona y 0-2 ante Valencia) del Sevilla .

No solo eso, sino que este presente complejo para el club español lo mantiene comprometido en la tabla de posiciones debido a que marcha décimo quinto con 31 puntos a tan solo tres puntos de diferencia de los puestos de descenso, una zona roja de preocupación para los hinchas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SevillaFC/status/2036070961452388590&partner=&hide_thread=false Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC.



Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 23, 2026

“Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC. Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales”, dice la publicación hecha en las cuentas oficiales del club.

Según se conoció a través de Radio Marca el favorito para reemplazar al exRiver es Luis García Plaza.

Scaloni convocó dos jugadores de último momento: quiénes son

Mientras la AFA termina de definir los amistosos correspondientes para la próxima fecha FIFA que encarará la Selección Argentina, el director técnico, Lionel Scaloni, dio marcha atrás en dos de las grandes ausencias que presentó su última nómina y convocó a Franco Mastantuono y a Joaquín Panichelli.

La última convocatoria del técnico había sorprendido por la falta del volante ofensivo del Real Madrid, quien había integrado las últimas tres citaciones e incluso portó la N°10 en la jornada de septiembre, y la del delantero del Racing de Estrasburgo, quien es el segundo máximo anotador de la Ligue 1 con 14 goles, sólo detrás de Mason Greenwood.

El motivo principal radica en que la próxima fecha FIFA será la última previo a la citación final para el Mundial 2026 y, por ende, la única ocasión en la que Scaloni podrá analizar a sus dirigidos, tanto en los duelos amistosos como en los entrenamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2035050375498043861&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7 — Selección Argentina (@Argentina) March 20, 2026

Las presencias de Mastantuono y Panichelli también revelan las pulseadas latentes en el combinado nacional. El surgido en River compite por un hueco con Gianluca Prestianni, mientras que el atacante de 23 años lucha por el tercer sitio dedicado a los delanteros centros (presuntamente, Julián Álvarez y Lautaro Martínez tienen sus boletos asegurados) con José Flaco López.

La Selección Argentina recibirá a Mauritania en La Bombonera, el próximo viernes 27 de marzo a las 20:15 horas. Hasta el momento, es el único amistoso confirmado de los dos que se disputarán, tras la cancelación de la Finalissima ante España. Luego, el 31 jugará contra otro combinado, aún no confirmado, también en el estadio de Boca Juniors.