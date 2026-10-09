Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en la Sprint de Singapur y cómo verla en Argentina

El argentino partirá 11° en Marina Bay y buscará meterse entre los ocho que suman antes de afrontar la qualy para el domingo.

Franco Colapinto afrontará este sábado una jornada clave en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 . Después de clasificarse undécimo para la carrera Sprint , el piloto argentino de Alpine buscará meterse en la zona de puntos en el circuito urbano de Marina Bay , antes de disputar más tarde la clasificación que ordenará la grilla para la competencia principal del domingo.

La actividad comenzará temprano para los fanáticos argentinos. La Sprint se largará este sábado 10 de octubre a las 6 de la mañana , mientras que la clasificación del Gran Premio está prevista desde las 10 . En Argentina, ambas sesiones podrán seguirse en vivo a través de ESPN en Disney+ Plan Premium . Además, F1 TV ofrece la transmisión de todas las sesiones del fin de semana y cámaras a bordo de los monoplazas.

El domingo llegará el plato fuerte. La carrera principal del GP de Singapur comenzará a las 9 de la mañana de Argentina , con la previa de ESPN disponible desde las 7.30 y la transmisión desde las 8.55 en Disney+ Plan Premium .

Colapinto quedó cerca de Gasly y confía en mejorar

Colapinto llegará a la Sprint después de una clasificación que terminó dejando sensaciones positivas. El argentino había comenzado el viernes con dificultades y finalizó 19° en la única práctica libre, un resultado que generó dudas de cara a la qualy corta.

En la SQ1 consiguió avanzar con lo justo, pero en la segunda tanda mejoró de manera importante. En su último intento marcó 1:32.249 y quedó undécimo, apenas a un puesto de su compañero Pierre Gasly, que logró avanzar a la SQ3 y partirá décimo.

La posición deja al piloto de Pilar cerca de la zona que entrega puntos. A diferencia de una carrera tradicional, la Sprint reparte unidades únicamente entre los ocho primeros, por lo que Colapinto necesitará ganar al menos tres lugares para sumar.

“Estuvimos muy cerca”, reconoció después de la sesión al comparar su rendimiento con el de Gasly. De todos modos, todavía encontró aspectos del auto que no le permitieron sentirse completamente cómodo. “No me siento cómodo con los frenos y las gomas para arrancar y tener el grip que quiero y debería tener”, explicó.

También detalló los problemas que arrastró durante la jornada: “Me costó todo el día porque el auto se sentía desconectado en la entrada y mitad de curva, se me iba de trompa. Tenemos bastante por mejorar para mañana”.

Pese a esas dificultades, su cierre de viernes cambió el panorama. “Hay un par de cosas para trabajar, pero no estamos lejos. Intentaremos dar un pasito y estoy seguro de que vamos a estar mejor”, sostuvo.

Adelante, Max Verstappen partirá desde la pole position después de marcar 1:31.156. George Russell largará segundo, mientras Charles Leclerc y Oscar Piastri ocuparán la segunda fila.

La largada tendrá una importancia especial en Marina Bay, un trazado donde los sobrepasos suelen ser complicados. Para Colapinto, avanzar en los primeros metros puede resultar determinante para acercarse a los puntos y encarar con mejores sensaciones la clasificación posterior. El formato Sprint obliga además a los equipos a resolver rápido los ajustes, ya que el margen de trabajo entre sesiones es mucho menor.