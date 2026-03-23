Francisco Cerúndolo logró una de las mejores victorias de su carrera en el Miami Open

Francisco Cerúndolo , 19º del ranking ATP y mejor raqueta argentina en la actualidad, logró una de las mejores victorias de su carrera ante Daniil Medvedev (10º) tras imponerse por 6-0, 4-6 y 7-5. Esto le permite seguir soñando en el Miami Open tras meterse en la cuarta ronda a la cuál, por ejemplo, no pudo acceder Carlos Alcaraz , el español número uno del mundo.

Un duelo donde verdaderamente lo tuvo de todo. Desde un sorprendente 6-0 en la primera manga en apenas 21 minutos, donde ni se lo vio al ruso en cancha, con muchos errores no forzados; hasta el propio enojo del argentino en el segundo set luego de que algunas molestias en la pierna derecha se vuelvan protagonistas de su tenis. Sin embargo, en el set decisivo es donde se vislumbró el mejor tenis por ambas partes. Apenas sin quebrarse, los dos protagonistas lucharon a morir para ver quien avanzaba de ronda en el segundo Masters 1000 norteamericano.

Con resiliencia y sin bajar los brazos, el argentino se hizo con uno de los mejores triunfos de su carrera para poner el global ante tenistas Top 10 a 16 victorias y 21 derrotas, cortando una racha de seis caídas al hilo desde que consiguió su último pase de ronda ante un jugador de este calibre como lo fue en mayo del 2025 frente a Alexander Zverev (2 del mundo en aquel momento) en el Masters 1000 de Madrid.

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De este modo también y con la victoria de Tomás Etcheverry (32º) ante Rafael Jodar (109º), es la primera vez desde el 2012 que hay dos argentinos en los octavos de final del Miami Open. Para aquel entonces Juan Martín Del Potro y Juan ‘Pico’ Mónaco habían sido los protagonistas en llevar la bandera celeste y blanca en el cuadro principal del certamen.

Ahora, con la victoria bajo sus brazos y a la espera de que las molestias físicas no pasen a mayores, Fran Cerúndolo buscará el pase a los cuartos de final por cuarta vez en su carrera (2022, 2023 y 2025) ante el francés Ugo Humbert (34º).

Sorpresa en el Miami Open: Carlos Alcaraz eliminado en tercera ronda

En un partido que lo tuvo de todo, Sebastian Korda (36º del ranking ATP) se lució como nunca en una cancha de tenis para vencer al número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, por 6-3, 5-7 y 6-4, conseguir la mejor victoria de su carrera y clasificar a los octavos de final del Miami Open.

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Con un primer set que estuvo dominado en su totalidad por el norteamericano, quien mostró una frialdad absoluta ante su rival para luchar par a par y ajustar contra las cuerdas al murciano que no se mostraba muy conforme con su tenis. A tal punto era esa disconformidad que en el inicio del segundo set se le escuchó decir a su box ‘me quiero ir a casa’.

Sin embargo, típico de un tenista del calibre de Alcaraz, el pasar de página y hacer como si nada estuviese pasando fue cuenta corriente, logrando reponer su tenis para quedarse con el segundo set por 7-5, gracias también al incansable aliento de la gente que permitió revivir sus bajos ánimos y llevar así las cosas al set decisivo.

Una manga decisiva en que Korda no dejaría que sus altibajos arruinen lo que podría ser la jornada de sus sueños. Y así lo fue porque con su tenis repleto de golpes ganadores (33 en total) y las falencias en el máximo favorito hicieron que ese sueño se haga realidad al vencer por primera vez a un líder del escalafón mundial.

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De este modo, el pupilo de Samuel López se retira por segundo año consecutivo de manera prematura en el Masters 1000 de Miami. Ya en la temporada pasada había dicho adiós en la segunda ronda, en manos del belga David Goffin. Sin embargo, esto no afectará su posición en la clasificación masculina ya que superó dicha instancia para sumar puntos y mantener su ventaja sobre el italiano Jannik Sinner (2°).