Franco Colapinto busca más puntos Japón: hora y cómo verlo

El argentino empieza a girar en el circuito nipón, por la tercera fecha del campeonato de la Fórmula 1.

Tras la alegría del fin de semana pasado en China, Franco Colapinto se prepara para volver a girar en el Gran Premio de Japón , la tercera cita del calendario de la Fórmula 1 . El piloto argentino buscará seguir sumando después de haber conseguido su primer punto con Alpine en Shanghái.

La actividad en Suzuka arrancará este jueves por la noche con la primera práctica libre, programada para las 23:30 (hora argentina). La sesión durará una hora y marcará el inicio de un fin de semana exigente en uno de los circuitos más míticos del mundo.

El trazado japonés, de 5.807 kilómetros y con 18 curvas, volverá a poner a prueba a los pilotos en la madrugada del viernes con la segunda práctica, que comenzará a las 3. Más tarde, el viernes a las 23:30, será el turno de la tercera tanda de entrenamientos.

Franco Colapinto

De los golpes en Australia al primer punto en Alpine

Colapinto llegó a Japón con otra energía. Después de un arranque complicado en Melbourne, donde las cosas no salieron como esperaba, el de Pilar mostró una gran entereza en China y logró una de sus mejores actuaciones desde que está en la máxima categoría. A pesar de un safety car que lo perjudicó en las primeras vueltas y un encontronazo con Esteban Ocon (Haas), que intentó pasarlo por un lugar imposible, el argentino se las ingenió para terminar décimo y sumar su primer punto con la escudería francesa.

Cómo está el campeonato

Después de dos fechas, el británico George Russell (Mercedes) lidera las posiciones con 51 unidades, seguido de cerca por su compañero Andrea "Kimi" Antonelli, que tiene 47. Más atrás aparecen los dos pilotos de Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton, este último múltiple campeón de la categoría.

Toda la acción será televisada por F1 TV, mientras que en el cable de nuestro país lo transmitirá Fox Sports y la plataforma Disney +.

Horarios completos del GP de Japón

*Jueves 26/3*

Práctica 1: 23:30

*Viernes 27/3*

Práctica 2: 3:00

Práctica 3: 23:30

*Sábado 28/3*

Clasificación: 3:00

*Domingo 29/3*

Carrera: 2:00

La palabra de Franco Colapinto

En la previa a la tercera fecha, el argentino analizó lo ocurrido en China, donde se quedó con ganas de más pese a tener un gran desempeño.

Igualmente, el balance del comienzo de la temporada es positivo: "Este año se ve mucho mejor, el auto ha dado un paso y estamos mucho más cerca de los otros equipos. Y saber que viene más rendimiento es aún mejor. Tengo muchas ganas este año, queremos estar luchando por puntos de manera más constante".

Embed ¿ESTABA PARA MÁS? Así analizó Franco Colapinto su gran carrera en China, donde sumó puntos por primera vez con Alpine...



¿Podrá repetirlo en el #JapaneseGP?



Franco con Fossaroli, completo en el YouTube de ESPN Fans pic.twitter.com/vOq2ltk4cy — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026

El GP de Japón será la última prueba antes de un imprevisto receso durante abril. Debido al conflicto bélico en Medio Oriente, la categoría canceló los grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita y la acción regresará a principios de mayo con el Gran Premio de Miami. Debido a esto, Alpine y Buenos Aires preparan una exhibición en Capital Federal.

Franco se refirió a la posibilidad de participar en el evento: "Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer. Los fanáticos argentinos tienen que hacer un gran esfuerzo para venir a las carreras, así que sería un sueño para mí. Pero todavía no hay nada confirmado".