Franco Colapinto reveló cuáles son sus cábalas antes de sus carreras

El piloto argentino aún no pudo mostrar su mejor versión como piloto de Alpine, sin embargo, está lejos de perder la fe.

Franco Colapinto no solo brilla en las pistas por su talento y velocidad , sino también por el carisma con el que representa a la Argentina en cada fecha del campeonato de Fórmula 1. Desde su ingreso al Gran Premio de Imola hasta sus recientes participaciones, el joven de 22 años oriundo de Pilar ha captado la atención de fanáticos y medios de todo el mundo. Pero esta semana no fue su rendimiento en pista lo que lo convirtió en tendencia, sino una entrevista en la que reveló sus rituales personales antes de cada carrera.

En una conversación con la cuenta oficial de la F1, el piloto de la escudería Alpine contó, entre risas, sus cábalas antes de competir. “Sí, tengo muchas de esas”, reconoció sin rodeos cuando fue consultado sobre supersticiones. “Como vos sabés, con muchos de mis colegas sudamericanos tenemos muchas cosas que hacemos y con otras me quedo corto”, expresó con simpatía, reflejando el sentido de pertenencia que siente con su cultura y su gente.

Estos actos repetitivos, que podrían parecer meras manías, tienen una función fundamental en su concentración. “Son cosas que te dan un poco de consistencia y una rutina”, explicó. “Un poco de calma cuando manejamos y tratamos de no hacerlas mal antes de una carrera”, concluyó. Ante la pregunta de si alguna vez se equivocó en alguna de estas cábalas, respondió entre risas: “No todavía”.

Colapinto 2.jpg Franco Colapinto

El furor de Franco Colapinto

La declaración se viralizó rápidamente, en parte por la simpatía natural del joven piloto, pero también porque su historia despierta un entusiasmo especial entre los argentinos. Desde su histórica participación en 2023, que marcó el regreso de un argentino a la máxima categoría del automovilismo luego de más de dos décadas, Colapinto ha generado lo que muchos ya llaman “Colapintomanía”.

Esta nueva generación de fanáticos, impulsada por su figura, celebra no solo sus logros en pista, sino su autenticidad. Con orgullo lleva los colores de la celeste y blanca y, cada vez que tiene un micrófono cerca, no pierde oportunidad de dejar en alto el nombre de Argentina. En este sentido, sus cábalas no son solo parte de una rutina personal, sino también un guiño a esa tradición tan sudamericana de aferrarse a pequeños rituales para enfrentar grandes desafíos.