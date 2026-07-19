Franco Colapinto ya está 8° en el Gran Premio de Bélgica tras una extraordinaria largada
El piloto argentino se benefició de las penalizaciones sufridas por Lando Norris e Isack Hadjar en la qualy de ayer.
Ya está, cierren todo: una vez más, Franco Colapinto tuvo una largada extraordinaria y la sede, en este caso, fue Bélgica. En un arranque completamente accidentado, con un Safety Car en la primera vuelta y George Russell fuera de la carrera tras un toque con Lewis Hamilton, el argentino superó en un solo movimiento a Pierre Gasly y escaló tres puestos.
La previa de la carrera de la Fórmula 1 en Spa-Francorchamps
Franco Colapinto afronta este domingo el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 con la ilusión de volver a sumar puntos en el campeonato. El piloto argentino parte desde el 11° lugar de la grilla en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, posición que consiguió tras beneficiarse por las penalizaciones aplicadas a Lando Norris e Isack Hadjar. La carrera comienza a las 10 de la mañana (hora argentina) y podrá verse por Disney+, Fox Sports y F1TV.
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