Franco Colapinto ya está 8° en el Gran Premio de Bélgica tras una extraordinaria largada

El piloto argentino se benefició de las penalizaciones sufridas por Lando Norris e Isack Hadjar en la qualy de ayer.

Ya está, cierren todo: una vez más, Franco Colapinto tuvo una largada extraordinaria y la sede, en este caso, fue Bélgica. En un arranque completamente accidentado, con un Safety Car en la primera vuelta y George Russell fuera de la carrera tras un toque con Lewis Hamilton, el argentino superó en un solo movimiento a Pierre Gasly y escaló tres puestos .

¡SE TOCARON HAMILTON Y RUSSELL EN LA PRIMERA VUELTA DEL GRAN PREMIO DE BÉLGICA!



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La previa de la carrera de la Fórmula 1 en Spa-Francorchamps

Franco Colapinto afronta este domingo el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 con la ilusión de volver a sumar puntos en el campeonato. El piloto argentino parte desde el 11° lugar de la grilla en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, posición que consiguió tras beneficiarse por las penalizaciones aplicadas a Lando Norris e Isack Hadjar. La carrera comienza a las 10 de la mañana (hora argentina) y podrá verse por Disney+, Fox Sports y F1TV.