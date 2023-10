Fuerte discusión entre Cavani y Barco en pleno partido de Boca: "A vos te hablo, nene"

Sucedió en el primer tiempo, cuando el punta optó por definir él una ocasión y no le cedió el balón al joven de la Selección juvenil. El lateral-volante le reclamó a Edinson tapándose la boca y el charrúa le respondió con vehemencia y un empujón. ¿Qué sucedió? Barco no apeló a eufemismos: “Fue una calentura del momento. Le reclamé algo, él se enojó y me dijo algo, pero ya pasó, lo hablamos y nos arreglamos. Estamos todos contentos”. La prueba de ello: fue el primero en abrazar a Cavani cuando metió el penal que puso el 1 a 1.