Gayoso, el ex entrenador de arqueros de Boca, contó por qué perdió contra Alianza Lima

Primero llamó la atención, porque su salida coincidió con las primeras derrotas por penales en mucho tiempo, pero después se informó que le habían diagnosticado una enfermedad (esclerosis lateral amiotrófica) y que por ese motivo se había alejado. Pero de todas formas sigue trabajando dentro del club y en una entrevista habló sobre la eliminación con Alianza Lima.

“De los cinco penales, fuimos a tres. A veces cuando están muy bien pateados, por más que vayas... Cuando están bien pateados también vale, el gol, a veces no se puede llegar a cubrir todo. Pero bueno, de los 5 y 3 tuvimos la posibilidad de ir donde iba la pelota y no tuvimos la suerte de atajarlo”, reveló.

Y luego completó acerca del polémico cambio de arquero: “La verdad que no sé qué decir sobre eso. No tengo una opinión formada. La verdad que uno siempre quiere que las cosas salgan bien. Seguramente trató de hacerlo mejor. A veces sale, a veces no. No estoy al tanto de lo que pasó”.

Gayoso habló sobre los arqueros del Xeneize

Marchesin, Romero, Javier García, Brey y Díaz Robles, son los nombres de los porteros xeneizes, y sobre ellos dijo: “Yo creo que desde el punto de vista del plantel de arqueros, está muy bien cubierto. La experiencia de Agustín y Chiquito, más Javi García que ha sido un bastión durante estos años, y la juventud de Brey y Sebastián Díaz Robles".

"Cuentan con todo lo que tiene que tener el arco de Boca. Me parece que el puesto está cubierto al 100% de la mejor manera y han hecho que esté quien esté no se note la diferencia de quien ataja, sino que todos han cumplido en el momento que les tocó jugar”, afirmó.