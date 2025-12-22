Gustavo Maranguello, tras el título del Deca: "No fueron días fáciles para mi"

El campeón del Pre Federal de básquet con el Club Pacífico valoró el logro y se refirió a lo ocurrido en el segundo punto de la final ante Pérfora.

Uno de los protagonistas más importantes que tuvo la consagración del Club Pacífico en el Pre Federal de básquet es Gustavo Maranguello . El experimentado jugador, que puede desempeñarse en diversas posiciones, resultó clave para su equipo en la serie final ante Pérfora , pero además estuvo en el ojo de la tormenta por lo ocurrido en el segundo partido.

Luego de que un espectador del Verde le arrojara la pelota al "6" del Decano, el visitante dejó la cancha en Plaza Huincul y eso derivó en polémicas y sanciones que repercutieron en el resto de la serie.

"Esos días no fueron fáciles para mi, porque se habló demasiado y quedé en el centro de la escena. Estaba un poco dolido por la situación. Me alejé de todo lo que se decía en las redes, de lo que se comentaba, porque me iba a hacer mal. Agradecerle a a mi familia, a mi pareja María Paz, al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a los dirigentes que me contuvieron en los días que no estuve bien", dijo Maranguello en diálogo con LMNeuquén.

gustavo maranguello pacífico basquet (2) Fotos: Claudio Espinoza

En su momento, la institución huinculense publicó un comunicado en el que lo menciona al jugador involucrado -quien supo vestir también esa camiseta- y lamentó su actitud. "Respeto el comunicado del club Pérfora, yo se bien la persona que soy y los valores que tengo. La gente que me conoce sabe como soy y con eso estoy tranquilo", aclaró.

Además de ese hecho, hubo varias cosas que ocurrieron toda la serie que sacaron el foco del juego y en las redes se habló más de lo que pasaba fuera del campo que adentro. "Son cosas que pasan en lo extradeportivo, que no están buenas. No está bueno ningún tipo de agresión. Ojalá que no haya más ese tipo de cosas porque se desvirtúa todo. Ya pasó, ahora un poco más tranquilo", concluyó Maranguello sobre el tema.

El análisis de una final compleja

En ese contexto, la carga emocional se sumó a la dificultad lógica de disputar en la final: "cuando terminó el partido fue más un alivio que felicidad. Creo que con el transcurrir de las horas y los días lo voy a empezar a disfrutar. Era un objetivo que nos trazamos desde el primer día de pretemporada, salir campeón. Sabíamos que teníamos equipo para pelear arriba, que éramos uno de los candidatos, pero después hay que demostrarlo. En el día a día el equipo trabajó muchísimo, es un equipo serio con ambiciones donde nadie se pone por arriba del equipo. Así se pueden conseguir objetivos grandes y los hemos conseguido. Fue una final diferente por las cosas que pasaron. Hemos ganado una gran final contra un equipo que viene haciendo muy bien las cosas".

gustavo maranguello pacífico basquet (4) Fotos: Claudio Espinoza

Gustavo insistió en destacar el triunfo desde lo colectivo, tanto a dentro como afuera de la cancha. "Le agradecemos a la gente del club que nos acompañó toda la temporada. Hay un montón de gente que trabaja silenciosamente para que nosotros estemos muy bien y no nos falte nada. Ellos son gran parte de este logro. Pacífico es un club familiar que está haciendo bien las cosas hace varios años, que tiene un montón de gente que trabaja para que nosotros solo nos dediquemos a jugar. Eso es importante y ayuda a los resultados positivos que está teniendo el club", subrayó.

El desafío en la Liga Federal

maranguello gustavo Fotos: Claudio Espinoza

La pretemporada comenzará en las próximas semanas con vistas al certamen de la tercera categoría, que arranca en marzo. Sin nombrar la palabra ascenso, el jugador fue claro con su idea: "lo importante es que mantenemos el mismo equipo. Nos venimos conociendo, teniendo química y este título nos da más energía para seguir compitiendo al máximo. Obvio que este equipo va a ir por lo máximo. Sabemos que el Federal tiene más de 100 equipos, es durísimo, pero nosotros tenemos la ilusión de lo máximo porque somos un equipo serio al que le gusta competir".

Ahora llegará el tiempo de festejo con los más cercanos, la Fiestas y después el regreso al trabajo. "Le agradecemos a los hinchas que nos acompañaron y esperamos que sigan para lo que viene", finalizó Maranguello.