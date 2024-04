Gustavo Noto pierde una pieza clave en el once de Cipo

En los primeros instantes, ya se lo vio con molestias en su pierna izquierda. Fue revisado por el cuerpo médico, intentó seguir, pero a los siete minutos pidió el cambio. “Obviamente que hay lesiones de rodilla que son muy feas, un poco me asusté. Pero después bien: se me inflamó muy rápido, ahí en el momento. No iba a arriesgar y no podía seguir jugando, por eso salí de la cancha”, describió el "5".