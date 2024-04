¿Hasta cuándo tiene contrato? Los penales errados por Darío Benedetto en Boca

Embed A JAJAJAJAJJSJSJS BENEDETTO ERRÓ EL PENAL CONTRA RIVER



"Yo sé que hice un buen primer tiempo, pero me quedo con el penal. Me voy con mucha bronca”, dijo el atacante y explicó que por la altura, más de 3900 metros sobre el nivel del mar, la pelota se levanta más de lo común. "Quiero convertir y no se me está dando", agregó.

Los penales errados por Benedetto

Darío Benedetto llegó a Boca en 2016 y en sus primeras dos temporadas anotó 35 goles en 42 partido. En su tercer año, su efectividad bajó y gritó 10 veces en 34 presencias.

En 2019, tras la derrota con River en la final de la Copa Libertadores 2018 tras los hechos de violencia en el estadio Más Monumental que mudaron la definición a Madrid, el atacante se marchó de La Ribera y recaló en Francia y España. En 2022, regresó al Xeneize, pero su rendimiento no fue el mismo con 26 tantos en 93 encuentros.

En su primera etapa en Boca, ejecutó 11 penales, convirtió 10 y solo falló ante Jorge Wilsterman, cuando su ejecución la atajó el arquero, en la victoria por 4 a 0 del elenco argentino por la Libertadores. Tras su regreso, anotó los tres primero disparos desde los 12 pasos. Por lo que acumulaba 14 conversiones sobre 15 intentos.

Sin embargo, su racha cambió en la Copa Libertadores 2022, cuando Benedetto tuvo en sus pies el paso a los cuartos de final ante Corinthians. El delantero falló en dos jugadas y le llegó el panel. Falló.

El duelo terminó igualado y se definió con tiros desde los 12 pasos. Con el Xeneize en ventaja, el atacante se hizo cargo de la quinta ejecución, si anotaba su equipo ganaba la serie. Su disparo, fuerte y violento, se fue muy por encima del travesaño y la pelota alcanzó la segunda bandeja de la tribuna de la Bombonera. Finalmente, Boca perdió y quedó eliminado.

Desde allí, Benedetto falló ante Talleres, anotó con Olimpo y Nacional de Montevideo, y volvió a errar su penal ante Sarmiento, convirtió con Almagro y Talleres, y volvió a desperdiciar uno este miércoles en Bolivia. En total, falló cinco de los últimos nueve.

En su carrera en el Xeneize, el atacante ejecutó 20 penales, convirtió 14 y erró seis.

¿Hasta cuándo tiene contrato en Boca?

El Pipa Benedetto regresó a Boca Juniors a principios de 2022 y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2024. En los últimos meses perdió terreno en la consideración con Cavani y Merentiel y su futuro en el club es incierto.