Henry Sáez y su regreso a la titularidad en Cipolletti: "Es mi casa, el club que amo"

Además de volver a jugar después de una lesión que lo marginó varias fechas, fue titular por primera vez en este nuevo ciclo en el club y la sensaciones fueron muchas. "Es mi casa, es el club que me vio crecer, que me formó como jugador, como persona. Desde los 6 años que estoy en este lugar, amo este club y siempre quiero lo mejor. Estando yo u otro compañero, trato de aportar, sumar y nos pone feliz cuando nos va bien", dijo el "Goldo" a LM en el campo de juego.

Henry fue fundamental en la jugada del primer gol, asistiendo a Nicolás Iachetti, que remató cruzado para que Santiago Jara empujara la pelota en el segundo palo. "Es el laburo de la semana, del cuerpo técnico, que nos había mostrado por dónde había que atacar, dónde podíamos lastimarlos. Había que potenciar a Nico y a Santi que son muy dinámicos. Fue el laburo que necesitábamos, me había hablado el técnico para hacer eso, salir a pivotear y habilitarlos. Venía de una lesión después de mucho tiempo, laburé mucho para poder recuperarme y estar, así que cuando me dijeron que me tocaba jugar me puso muy feliz", relató.

formacion cipo vs sol.jpg

Henry tuvo sus chances, pero el gol no se le dio. Fueron una en el primer tiempo y dos en el segundo, la más clara con un cabezazo que el arquero Semeniuk sacó del ángulo en el complemento. "La verdad que me quería morir cuando me la sacó, pero bueno, no me tengo que volver loco, se que en algún momento va a llegar, tener las situaciones y se que en algún momento se va a dar", auguró.

No fueron semanas fáciles para Cipolletti, que no arrancó bien en el torneo y con la victoria salió del último lugar en la zona A. "La verdad que veníamos con esa necesidad de poder sumar de a tres. Los chicos habían hecho un partido enorme allá en Rawson y sabíamos que iba a ser un partido duro. Nos propusimos eso, hacernos fuerte de local, en nuestra cancha y ante nuestra gente. Estamos muy felices porque sumamos de a tres, sirve para seguir escalando, ahora a reponernos, dar vuelta la página y pensar en el domingo", finalizó Sáez.

Cipolletti será local de Kimberley de Mar del Plata el próximo domingo desde las 16 con arbitraje de Lucas Novelli.