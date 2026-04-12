Histórico: un grande de la Premier League podría perder la categoría

Un integrante del "Big Six" cayó a la decimoctava posición de la tabla, que lo enviaría directo al Championship la próxima temporada.

Tottenham volvió a caer y profundizó su crisis en la Premier League tras perder por 1 - 0 ante el Sunderland , resultado que lo mantiene en zona de descenso y extiende su racha negativa a 14 partidos sin triunfos.

El encuentro fue parejo y de ida y vuelta. Tottenham Hotspur generó las primeras ocasiones con Richarlison como principal arma ofensiva, mientras que el local respondió con situaciones claras en los pies de Granit Xhaka y Brian Brobbey. Sobre el cierre del primer tiempo, Dominic Solanke estuvo cerca de romper el cero.

En el complemento, tras un inicio discreto, el Sunderland encontró la ventaja con un remate de Nordi Mukiele que, tras un desvío en Micky van de Ven, terminó en el 1-0. El golpe fue decisivo para los Spurs, que además sufrieron la lesión de Cristian Romero tras un choque con su propio arquero.

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Con este triunfo, el Sunderland sumó tres puntos clave en su pelea por puestos europeos y agravó la situación del Tottenham, cada vez más comprometido con el descenso.

En otro encuentro, Nottingham Forest y Aston Villa igualaron 1 a 1. El conjunto visitante se había adelantado con un gol en contra de Murillo y estuvo cerca de ampliar mediante Morgan Rogers, pero el Forest empató antes del descanso con un remate de Neco Williams.

El empate favoreció al Nottingham Forest en la lucha por la permanencia, ya que amplió su ventaja sobre el Tottenham, mientras que el Aston Villa sumó para sostener su posición en zona de clasificación a competiciones europeas, aunque dejó pasar la chance de despegarse.

La Premier League se define entre el Arsenal y Manchester City

El Manchester City goleó 3-0 al Chelsea, por la trigésimo segunda fecha de la Premier League, y comienza a meterle presión al líder Arsenal. Los de Pep Guardiola quedaron a 6 puntos, con un partido menos y en la próxima fecha se enfrentarán a los Gunners en un duelo que promete definir muchas cosas.

Los autores de los goles del City fueron los defensores ingleses Nico O´Reilly, Marc Guéhi y el delantero belga Jeremy Doku, todos en el segundo tiempo.

La apertura del marcador llegó a los seis minutos del complemento, cuando O´Reilly conectó de cabeza luego de un muy buen centro del francés Rayan Cherki.

guardiola y arteta

Solo cinco minutos después, los “Citizens” estiraron la ventaja gracias a una gran definición cruzada de Guéhi, que recibió dentro del área tras una nueva asistencia de Cherki. Finalmente, el 3-0 definitivo llegó de la mano de Doku, quien definió con potencia después de recuperar la pelota en campo rival.

Gracias a esta victoria, el Manchester City llegó a los 64 puntos y comienza a meterle presión al Arsenal, que le saca solo seis unidades y además tiene un partido más.El Chelsea, por su parte, sufrió su quinta derrota en los últimos seis partidos y terminará la fecha en la sexta posición con 48 puntos.

Para el Chelsea ingresó el argentino Alejandro Garnacho promediando el complemento, aunque no pudo ser de importancia en el desarrollo del juego. Además, el mediocampista argentino Enzo Fernández no jugó debido a la sanción que recibió por parte del club por sus dichos sobre la posibilidad de ser transferido al Real Madrid.