Bomba: un gigante del fútbol europeo podría quedar al borde del descenso por una sanción

Se trata de un elenco que viene siendo investigado desde hace más de una década y cuya deducción de puntos podría alcanzar los 60.

El Manchester City enfrenta uno de los escenarios más delicados de su historia reciente a raíz de un proceso por presuntas irregularidades económicas. La investigación, que lleva varios años en curso , mantiene en vilo a la Premier League y podría derivar en sanciones severas. El fallo aún no tiene fecha confirmada, pero el impacto ya genera preocupación en todo el fútbol inglés.

Las acusaciones apuntan a maniobras financieras ocurridas entre 2009 y 2018 , período en el que el club habría omitido información relevante sobre contratos y pagos a futbolistas y entrenadores. Además, se lo señala por incumplir normas de fair play financiero y por no colaborar plenamente con las investigaciones. Este conjunto de cargos configura un expediente complejo que podría marcar un precedente a nivel institucional.

Entre las posibles sanciones, la más drástica es una quita de puntos que alteraría por completo la tabla. El especialista Kieran Maguire advirtió: “Sobre los números involucrados no estamos seguros, pero es probable que sean bastante significativos ”. En esa línea, sostuvo que “hay que añadir un cero a lo que hemos visto en términos de Forest y Everton ”, en relación a castigos recientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cesaralo/status/2037220044648645082&partner=&hide_thread=false Manchester City sería sancionado con el descuento de 60 puntos por 115 infracciones al Fair Play financiero. El anuncio oficial del castigo se hará antes de finalizar la temporada.

Esta sanción llevaría al club al último lugar de la Liga Premier y sería condenado al descenso. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) March 26, 2026

Maguire estimó además que una deducción de entre 40 y 60 puntos sería coherente con la magnitud del caso. Sin embargo, descartó un descenso automático por reglamento al señalar que “la Premier League no puede relegar al Manchester City a la Liga Uno o la Liga Dos”, ya que esa decisión corresponde a la English Football League.

El analista también alertó sobre las consecuencias institucionales que podría acarrear una eventual condena. “Hay un problema de honestidad aquí que significaría que si el club es declarado culpable tiene una confianza masiva”, indicó. Y agregó que una resolución adversa podría implicar “una reestructuración completa del club”, en línea con antecedentes como el de la Juventus en Italia.

En lo estrictamente deportivo, el equipo dirigido por Pep Guardiola se ubica en los primeros puestos del campeonato con 61 unidades. No obstante, una sanción de ese calibre lo empujaría abruptamente hacia el fondo de la tabla. Con apenas siete fechas por disputarse, una quita extrema podría incluso comprometer su permanencia en la máxima categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManCity/status/2036916079398969562&partner=&hide_thread=false Starting and finishing the attack pic.twitter.com/qRFsyUYoJE — Manchester City (@ManCity) March 25, 2026

Qué hizo el club ante la posible quita de puntos

El proceso incluye más de un centenar de cargos y un juicio que se extendió durante varias semanas. Para su defensa, la institución contrató a David Pannick, uno de los letrados más reconocidos del Reino Unido. Mientras tanto, distintos medios locales estiman que el fallo podría conocerse en los próximos meses, aunque no existe confirmación oficial sobre los plazos.

En este contexto, el DT se refirió públicamente a la situación y dejó en claro la postura del club. “Aceptaremos la sentencia”, afirmó el entrenador. Además, agregó: “Sé que habrá rumores sobre la posible sentencia, pero ya veremos”, y concluyó: “Todo el mundo es inocente hasta que se le declare culpable”, en defensa de la posición institucional de los Citizen.