Otra final perdida por el Arsenal: Manchester City le ganó la Copa de la Liga

Con un doblete del volante Nico O'Reilly, el equipo de Pep Guardiola se impuso 2 a 0 al de Mikel Arteta.

En el partido más importante del fin de semana a nivel internacional, Arsenal y Manchester City se enfrentaban en Wembley por la final de la Copa de la Liga de Inglaterra. El puntero de la Premier League no pudo con los de Pep Guardiola, que se impusieron 2 a 0 por el doblete de Nico O'Reilly.

Una vez más, el conjunto dirigido por Mikel Arteta sucumbe en un momento clave luego de realizar una gran temporada. Pese a haberse quedado afuera de la Champions League a manos del Real Madrid, perdiendo los dos partidos de 8vos de final, el City marcó claras diferencias en el partido decisivo de este domingo.

El arquero James Trafford , que jugó en lugar del habitual titular del City, Gianluigi Donnarumma, tuvo una triple tapada clave en el primer tiempo, donde las acciones no cumplieron las expectativas que había en la previa y el trámite fue aburrido.

El duelo estaba empatado hasta que a los 15' del complemento apareció O'Reilly para abrir la cuenta y liquidar el pleito cuatro minutos más tarde. Ambos goles fueron de cabeza, el primero tras una floja respuesta del arquero Kepa.

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EL JOVEN NICO O'REILLY CONSIGUE LA VENTAJA EN LA FINAL



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El primer título de Pep en el City fue en 2018 contra este mismo rival. En aquella oportunidad, Arteta era su ayudante de campo.

Arsenal y Manchester City deben enfrentarse en una de las fechas que le faltan a la Premier, donde el puntero lleva 9 puntos de ventaja. Los de Guardiola, además, tienen un partido menos.

En Champions, los Gunners fueron los más efectivos en la fase de liga y viene de eliminar al Leverkusen en octavos.

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Premier League: el Aston Villa del “Dibu” Martínez le ganó al West Ham y se mete en puestos de Champions League

El Aston Villa de los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía le ganó 2-0 al West Ham United, de su compatriota Valentín Castellanos, y escaló al cuarto puesto de la English Premier League, afianzándose en zona de clasificación para la UEFA Champions League.

El equipo del español Unai Emery venía de vencer 2-0 al Lille OSC de Francia el jueves por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League. En cuanto al campeonato local, el Aston Villa cayó el pasado domingo por 3-1 ante el Manchester United.

Por su parte, el equipo del portugués Nuno Espirito Santo llegaba luego de empatar 1-1 con el Manchester City el pasado sábado y se mantiene en el decimoctavo puesto, en zona de descenso.

En el Villa Park, el Aston Villa abrió el marcador a los 15 minutos de juego con el gol del escocés John McGinn. En un tiro libre sobre el vértice derecho del área, el polaco Matty Cash tocó en corto para Jadon Sancho, que abrió a la medialuna para McGinn, quien le dio de primera y puso la pelota pegada al palo derecho del arquero danés Mads Hermansen.

Ya en el complemento, a los 25 minutos, el equipo del español Emery amplió la ventaja con el tanto de Ollie Watkins. Entrando por el sector derecho del área, Morgan Rogers remató cruzado, el arquero Hermansen dio el rebote y Watkins la empujó, sentenciando la victoria del Aston Villa.

Así, los de Londres escalan a la cuarta posición del torneo con 54 unidades, cinco por encima del Liverpool. Por su parte, el West Ham se mantiene en el decimoctavo lugar con 29 puntos, uno menos que el Tottenham, que es quien se estaría salvando de descender al Championship.

Justamente, el Tottenham abrió la jornada de domingo en el fútbol inglés con una categórica derrota por 3-0 en manos del Nottingham Forest, en condición de local y con el argentino Cristian Romero de titular.__IP__

Por su parte, el Sunderland le ganó 2-1 al Newcastle United en el St James' Park y mantiene viva la ilusión de meterse en competiciones europeas.