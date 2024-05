Hugo Tocalli contó la verdad sobre la partida de Carlos Tevez

Tras el reciente empate frente a Vélez, Tocalli abordó diversos temas en sus declaraciones y explicó los motivos detrás de la salida de Carlos Tevez. "Creo que Carlos estaba muy presionado. Se va porque esas dos veces que tuvo que ir al médico y quedarse unas cuantas horas internado, no le hicieron bien. Me parece muy bien lo que hizo. Dejó Independiente por eso, no por otra cosa. No tenía problemas con los dirigentes. Estaba un poco preocupado por su salud", confesó Tocalli, quien conoce al ex DT del Rojo desde los 14 años.