Identidad Albinegra, el proyecto que lleva al Club Cipolletti a los barrios

Algunos de los barrios involucrados son aquellos que están del otro lado de la calle Illia. “En alguna de las vacaciones que he tenido antes de volverme a vivir a Cipo, me iba a caminar y muchas veces iba por circunvalación al fondo por los barrios de Cipo, para atrás, y no veía camisetas de Cipolletti. Sabemos que el costo de la camiseta original es un poco alto. Entonces dije, 'che, ¿por qué no tratamos de replicar esto que hace Los Andes, que lo hace para el Día del Niño, que regala camisetas de Los Andes a los nenes y hacerlo acá en?'”, comentó.

Cómo es la acción solidaria con Cipo

A principios de año, cuando el Chango Cravero comenzó a armar el equipo, Identidad Albinegra también saltó a la cancha. “Sacamos a la venta un bono en febrero, que en su momento era de 7.500 pesos, ahora es de 8.500. Con ese bono, la persona que lo compra hace varias cosas. La primera, automáticamente, una vez que lo paga, le está asignando una camisetita a un nene”, explicó.

La venta de bonos se mantiene vigente, ya que el regalo será entregado en un evento especial por el día de las infancias. “Esa camisetita nosotros la vamos a entregar seguramente un par de semanas antes del Día del Niño, en un evento que vamos a hacer en el Polideportivo Municipal de Naciones Unidas al Fondo. Ahí nos da una mano la Secretaría de Deportes y demás con Lea Domini a la cabeza, para hacer una jornada recreativa y ahí entregarles una camiseta a un nene de entre 2 y 12, 14 años”, adelantó.

La intención es poder dar mil prendas en agosto. ”La idea es entregar mil camisetitas, o sea vender mil bonos. La persona que compra ese bono le da simbólicamente una camiseta a un nene. Además, se lleva de regalo un banderín que va a ir a retirar el día que nosotros entregamos las camisetas también”, mencionó.

Aquel que compre su bono se lleva su regalo y también participará por más sorteos que se harán en ese mismo día. De hecho, el que más números compre, más camisetas regala y más banderines se lleva a casa. “Ya tenemos un conjunto que donó Manolo Berra, que justo estuvo con el homenaje en la cancha de Cipo. Se suma también una camiseta que nos donaron desde Buenos Aires, de entrenamiento, Otra que donó también un hincha para los sorteos”, dijo sobre los premios.

“Hay libros que nos donaron también y así estamos sumando más cosas. La idea no es solo entregarle las camisetas, sino también hacer toda una jornada recreativa en la cual los nenes participen de eventos y cosas que vamos a hacer ahí para ellos”, sumó.

identidad albinegra.jpg

La campaña no se queda solo ahí, si no que el día del festejo también se recibirán alimentos no perecederos para una futura donación. “Que no sea solo ir y recibir la camiseta. Los que quieran pueden llevar un alimento no perecedero para colaborar con una entidad que después vamos a definir”, comentó.

Con la camiseta a La Visera

Desde la dirigencia ya dieron el visto bueno a recibir en La Visera a todos los pequeños con su regalo. “El club, ya con el compromiso asumido del Tano (Mancini) y de Marcelo (Bastías), va a hacer que esos nenes vayan a la cancha gratis acompañados por un mayor en el siguiente partido de local del que reciban la camiseta de Cipo. La idea es generar esta cercanía con el club, este gen albinegro”, afirmó.

Con los ojos cerrados, Carlos y Tribuna Albinegra se lanzaron con el proyecto sin pensar los resultados del Federal. “Nunca imaginábamos y somos realistas como hinchas, que íbamos a estar en un momento tan glorioso como este y arrancamos la campaña sin que hubiese arrancado el torneo siquiera. La idea era para contagiar justamente este gen albinegro que por suerte se está revalorizando”, dijo.

“Los chicos están yendo a la cancha, lo ves con ganas, quieren salir de mascotas. La verdad que es una locura lo que está pasando y esto gracias obviamente a los resultados y al plantel que está ahí arriba”, explicó.

Los pequeños que digan presente a través de esta campaña se sumarán a la fiesta en La Visera y pasaran por la manga. “En la visita la idea es que también puedan conocer la manga, cosas que por ahí un nene de los barrios más humildes que están en situación de vulnerabilidad, que asisten a comedores, hogares, merenderos y demás, no pueden hacerlo. Esa es la idea del proyecto, acercarnos a esos chicos, es que conozcan también el club que siempre decimos que ha estado un poco alejado de los barrios”, insistió.

El apoyo de la gente del Capataz

Desde que Carlos expresó la idea y empezó a concretarla, no estuvo solo. “Tuvo buena repercusión, nos han dado una mano también otros medios, somos varios medios partidarios que estamos detrás de esta campaña, no es solo Tribuna Albinegra. También está Sangre Albinegra, Pasión Albinegra Córdoba, Club Cipo Datos, Visión Fútbol, Cipolletti TV, Club mismo, Cipo Pasión también está en la campaña, colaborando y dando una mano”, mencionó.

Los hinchas y allegados están subidos al proyecto que tiene buenos números hasta el momento. “También hay hinchas y socios autoconvocados que por ahí no tienen un medio partidario o un sitio y están también vendiendo bonos. Hubo una muy buena repercusión, mas o menos ya llevamos vendidos a lo que era el valor de 7.500 pesos, 440 bonos. La verdad que es un lindo número, pero necesitamos darle un plus, un empuje, ahora tuvimos que subir el valor después de casi 3 meses y medio de campaña, porque 7.500 pesos hoy no compras nada, es la realidad”, dijo.

El valor por estos meses subió mil pesos, debido al contexto de los precios. “Ahora lo tenemos que aumentar a 8.500 después de casi tres meses y medio. Esto arrancó allá por el 10 de febrero más o menos, y los costos van subiendo entonces lo tuvimos que subir mil pesos y hoy el valor es 8.500 por bono”, explicó.

Lejos de quejarse de las camisetas oficiales del club, Carlos trata de buscar con Identidad Albinegra una variable accesible para los más pequeños de los barrios. “Estamos hablando de una camiseta de hoy a 84 mil pesos y nosotros por 8500 conseguimos todo eso. Acá no hay un rédito económico ni nada por el estilo”, sostuvo.

Carlos sueña con ver cada vez más chicos y chicas con casacas negras y blancas. “Que se vuelva a ver la camiseta de Cipolletti por todos lados, sería una locura obviamente ver mil camisetas de nenes en La Visera, yo sueño con eso. Me emocioné cuando vi a los nenes como están contagiados, me imaginaba yo de chiquitito”, mencionó.

“Sería un golazo para los nenes que no tienen los recursos para tener su camiseta, porque lo vi mucho también en la popular, que muchos nenes que no tienen la posibilidad de tener su camiseta”, explicó.

Las repercusiones fueron buenas y Carlos siempre confió en que todo iría bien. “Sí, lo imaginaba porque siempre sabía de que en algún lado esa chispa, ese gen está. La verdad que lo imaginaba desde ese lado y lo imaginaba también desde el empuje que tiene el hincha de Cipo, que lo he visto en muy pocos clubes. Te doy el ejemplo obviamente de Los Andes, que ya hizo esta campaña muchas veces. Chicago, por ejemplo, clubes así que tienen una historia por ahí un poco más sufrida, si se quiere”, comparó.

carlos pérez identidad albinegra (2).jpg

De cara a los meses restantes para agosto, Carlos apunta a poder cerrar la venta antes para ya organizarse mejor para el evento final. “Y el hincha de Cipo tiene eso, que siempre tira el carro para adelante y gracias a Dios el número es muy bueno, pero nos gustaría obviamente poder ya cerrarlo cuanto antes como para también cerrar el precio de lo que es la fabricación de camisetas y demás”, contó.

El hecho de poder concretar las ventas con anticipación, le abre también la posibilidad a un posible álbum de figuritas. “El acompañamiento de la gente fue muy bueno, lo sigue siendo, estamos obviamente quizá en una meseta, pero creo que con la atracción del equipo esto puede flotar”, dijo.

El boca a boca

En las próximas semanas, Carlos irá con su mesa al club para contarle al resto de los que pasen por allí de qué se trata Identidad Albinegra. “Voy a empezar a ir al club seguramente dos horas por día, con el permiso ya obviamente que tenemos de la dirigencia, a poner una mesita ahí en la sede y quedarme ahí, a vender bonos al lado de la boletería”, adelantó.

“La idea es estar todos los días estar dos horitas, seguramente a partir de la semana que viene o la otra, y empezar también a venderlo ahí boca en boca. Cuando la gente escucha el tipo de proyecto que es, de qué se trata y todo, te querés sumar. Porque estás haciendo una acción solidaria, es una acción benéfica esto más que nada”, enfatizó.

Carlos, el hincha que nunca se fue

Tribuna Albinegra se instaló en los hinchas y fue gestado por aquel fanático que se fue a vivir a otro lugar pero que siguió en constante contacto con la ciudad y los colores. “Me fui a Buenos Aires cuando tenía 15 y volví después de 25 años. Mi vuelta se da por decisión propia y por las ganas de siempre volver. Cuando yo me fui no pude elegir si me quedaba o no, me tuve que ir por decisión familiar”, contó.

“Todo este tiempo estuve allá, haciendo mi vida, y llegó un momento en que dije, 'bueno, voy a pegar la vuelta', y acá estamos'. En su momento se hizo lo de la campaña de la manga, se hizo lo de la campaña de los carteles de cambio”, agregó.

Los años pasaron y Pérez nunca se despegó, sino que se aferró cada vez más a pesar de la distancia. “Siempre ahí cerca al club, acompañando, el programa también fue una excusa también como para volver un poco a la zona. Siempre quería volver y nunca me imaginé que la vuelta iba a ser también con un momento como este de Cipo”, mencionó.

El equipo del Chango Cravero marcha bien en el Federal A y las ilusiones crecen cada semana. “Es una locura porque, seamos realistas, nadie lo tenía en los libros estos, y es un sueño, que no nos despierten nunca y que sigamos así. Si Dios quiere, por el objetivo que queremos todos, que es obviamente lo que ya sabemos”, concluyó.