Imágenes sensibles: la terrible lesión de un futbolista que recorrió el mundo

Ocurrió en el encuentro entre NAC Breda y Fortuna Sittard, de la liga Eredivisie de Países Bajos, cuando un jugador intentó rechazar el balón. El impactante video.

El fútbol holandés vivió un momento de suma preocupación durante el encuentro entre NAC Breda y Fortuna Sittard, cuando el futbolista alemán Lewis Holtby quedó tendido sobre el césped tomándose su pierna izquierda luego de un fuerte choque con el rival Justin Hubner. Rápidamente los jugadores se impresionaron con la lesión registrada.

Cuando el delantero tenía intención de controlar para intentar quedarse de cara al arquero para definir y marcar para su equipo, el defensor Hubner rechazó el balón pero terminó impactando en la pierna del jugador generando un grave corte que estremeció a todos.

Quedó tendido afuera del área grande, levantando su brazo como síntoma de dolor pero todo continuaba en su entorno quitándole protagonismo a la lesión debido a que no aparentaba ser de gravedad. Cuando revisaron su pierna dieron cuenta del problema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FBAwayDays/status/2043414192183480780&partner=&hide_thread=false This injury could’ve been prevented if Lewis Holtby wasn’t wearing those tiny shin pads.



I’ll never understand this trend at all… https://t.co/fdOWZudUeA — Football Away Days (@FBAwayDays) April 12, 2026

Más allá del mal momento registrado, el jugador con paso por Schalke 04, Mainz, Bochum, Tottenham, Fulham, Hamburgo y Blackburn Rovers, entre otros clubes, se tomó con tranquilidad la lesión y envió un mensaje a sus seguidores a través de Instagram: “Sólo algunos puntos. Volveré en algún tiempo. Gracias por los mensajes”.

A dos meses del Mundial 2026, Dibu Martínez y Cuti Romero se lesionaron el mismo día

A un par de meses del comienzo del Mundial 2026, tres jugadores importantes de la selección argentina sufrieron lesiones. A lo ocurrido con Lautaro Martínez el viernes, se sumaron Dibu Martínez y Cuti Romero, que sufrieron problemas físicos en la jornada 32 de la Premier League, defendiendo los colores de sus respectivos equipos.

El arquero tuvo que ser reemplazado antes del duelo ante Nottingham Forest debido a una lesión en el calentamiento y preocupa al entrenador Lionel Scaloni.

Según se pudo observar en la transmisión oficial, el arquero argentino hizo algunos gestos de dolor al patear la pelota por lo que se detuvo y fue a consultar con su cuerpo técnico: “Dibu" no pudo continuar y no fue ni al banco.

dibu martínez 3

La situación genera preocupación a poco más de dos meses del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya que el “Dibu” es una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni.

A la espera de los estudios médicos, el alcance de la lesión y los tiempos de recuperación aún son inciertos.

El panorama se complejiza aún más para el seleccionado nacional por la situación de Lautaro Martínez, quien sufrió una recaída en el Inter de Milán.

El delantero, que venía de marcar dos goles ante la Roma tras superar un desgarro, volvió a resentirse de la misma molestia y tendría un plazo estimado de recuperación de al menos 15 días.

Qué pasó con Cuti Romero

El defensor argentino Cristian “Cuti” Romero no pudo continuar el partido en la derrota del Tottenham por 1 a 0 ante Sunderland por un fuerte choque que lo dejó tendido en el césped.

cuti romero lesión tottenham

El argentino fue a disputar una pelota en el área rival y, tras un empujón del Brian Brobbey y un posterior choque con el arquero Antonín Kinský, no pudo levantarse y se retiró llorando ayudado por los médicos.

El defensor argentino logró incorporarse por sus propios medios pero al intentar continuar evidenció una molestia en la pierna derecha que le impidió seguir. Sin siquiera poder salir por sus propios medios, pidió el cambio y abandonó el campo visiblemente afectado para que Kevin Danso ingresara en su lugar.

La escena generó fuerte preocupación en la Selección, no solo por la posible gravedad del golpe, que habría sido en la zona de la rodilla, sino también por el momento del calendario: faltan pocos días para la presentación de la lista definitiva de cara a la próxima cita mundialista.