Impactante: así quedó Jake Paul luego de la pelea ante Anthony Joshua

El luchador compartió en sus redes sociales las imágenes luego de superar la operación por doble fractura de mandíbula.

Jake Paul sufrió las consecuencias de su combate ante Anthony Joshua . El youtuber, devenido en boxeador, se subió al ring con el ex campeón del mundo y las cosas no salieron muy bien: tuvo fractura de mandíbula y debió ser operado.

Paul, famoso por desafiar a múltiples boxeadores históricos, compartió en sus redes sociales las impactantes fotos de cómo quedó su cara luego de la operación , con una visible hinchazón producto del impacto del golpe que lo dejó fuera de la pelea.

La pelea se definió gracias a una potente combinación de Joshua , quien le dio el golpe final a su oponente con un tremendo derechazo que impactó de lleno en la mandíbula de Paul . Solo 15 segundos antes, el influencer devenido en boxeador le había sacado la lengua.

Paul cayó en el sexto round. Horas después de la pelea, el influencer reveló que sufrió una doble fractura de mandíbula, aunque se tomó la situación con humor y bromeó al pedir que le traigan a Canelo Álvarez en 10 días.

paul 2

Luego de la pelea, su hermano Logan, quien incursionó en la lucha libre, publicó un emotivo posteo en sus redes sociales: “Hermano orgulloso de un guerrero absoluto, se rompió la mandíbula pero no puede quebrar su espíritu”.

Jake Paul había peleado hace poco más de un año con una leyenda como Mike Tyson, aunque este último se presentó en un estado deplorable y el espectáculo fue muy bizarro.

La fortuna que ganó Jake Paul a pesar de la derrota

Jake Paul volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por la dimensión económica del cruce con Anthony Joshua en el Kaseya Center de Miami, el viernes 19 de diciembre. Más allá del resultado deportivo, la pelea se instaló como un fenómeno de consumo: una cartelera armada para el gran público, con streaming como motor y una recaudación que disparó números fuera de escala.

Según reportes publicados tras el evento, el combate movió una bolsa total estimada en 184 millones de dólares, con un reparto 50 y 50 entre las dos figuras. En ese esquema, Jake Paul se llevó cerca de 92 millones por subirse al ring con Joshua, la cifra más alta de su carrera profesional.

La lógica detrás de estos montos combina varios componentes. Por un lado, el dinero garantizado que se pacta en los contratos; por otro, los ingresos variables que llegan por la venta de entradas y, sobre todo, por el negocio de la transmisión y el pago por ver. En este tipo de eventos, el “peso” de cada nombre empuja la negociación: Paul funciona como imán de audiencias por su condición de celebridad global y Joshua por su trayectoria en el boxeo de elite.

En síntesis: Jake Paul cobró alrededor de 92 millones de dólares por enfrentar a Anthony Joshua en Miami, dentro de un pozo total cercano a 184 millones, alimentado por taquilla y por el rendimiento comercial de la transmisión.

Luego del triunfo, Joshua reconoció que “tenemos que reconocerle el mérito a Jake por intentarlo una y otra vez, aunque aclaró: ”Esta noche se enfrentó a un verdadero luchador que lleva 15 meses de descanso".