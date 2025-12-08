Independiente, dueño del hockey en Neuquén: las Rojas coronaron un año perfecto en la Ciudad Deportiva

El domingo por la noche la Primera Damas del Rojo consiguió el titulo del Torneo Provincial frente a Alta Barda y lograron su cuarto titulo este 2025.

Independiente cerró otra página dorada en el hockey , con la victoria de la Primera Damas en una final vibrante disputada en la Ciudad Deportiva el domingo por la noche. Las Rojas se quedaron con el título del Torneo Provincial femenino tras empatar 2-2 ante Alta Barda en tiempo regular y luego de imponerse por 4-1 en los penales australianos .

“ Llegar a una final más nos llena de una alegría enorme . Como institución, es la cuarta del año. Creo que cada una sabe todo lo que nos costó llegar hasta acá. No es solo ir y jugar”, expresó a LM la arquera Patricia Painevilu, figura decisiva en la definición.

El Rojo había arrancado con autoridad, en la primera etapa con Lourdes Ovalle , especialista en aparecer en los momentos calientes que adelantó al equipo. En el tercer cuarto, Danna Aguilera protagonizó una jugada personal, dejando rivales en el camino hasta forzar un penal que ella misma transformó en gol. Hasta allí, el partido se ponía parejo y había que dar un plus para imponerse al rival y conseguir la coronación.

“Creo que cada entrenamiento, cada palabra del cuerpo técnico, también de las personas que nos acompañan, es lo que nos da mucha fuerza para poder seguir. Cada esfuerzo en silencio, que también tiene cada una”, aseguró la 1. Alta Barda reaccionó y llevó la historia a un 2-2 que obligó a definir desde el uno contra uno.

Ahí, una vez más, apareció la imbatible Painevilu, quien además valoró la influencia del entorno que sostiene y que alimenta al equipo día a día. “Fue entrenar con calor, con frío, con lluvia, acompañarnos. Fue sostener un año donde todas tuvimos mil cosas personales, pero siempre encontramos el espacio ahí de coincidir en la chacra y poder defender los colores del rojo, que lo sentimos con tanta pasión y orgullo”, sostuvo.

Las figuras claves para la victoria de Independiente de Neuquén

En la tanda, las ejecuciones impecables de Julieta Acuña, Danna Aguilera, Lourdes Ovalle y Brisa Sánchez, más las atajadas de la arquera, sellaron la consagración roja. “Todo se nota en la entrega en la cancha. Una vez que estamos adentro es donde nosotros damos lo mejor de cada una. Ahí se ve reflejado el trabajo y todo el amor que sentimos por este hermoso deporte. En definitiva, estamos felices, súper contentas con otro gran desafío”, agregó.

Cabe destacar también que Patricia, además de ser una figura clave en el equipo en las definiciones por penales, con su gran actuación en cada torneo, consiguió a modo personal por tercer año consecutivo ser la mejor arquera del Regional.

La coronación provincial llega para cerrar un calendario inolvidable, que incluyó los títulos del Torneo de Verano, el Regional Patagónico de Clubes también ante Alta Barda, el Integración donde vencieron a Perales, y ahora el Provincial. Esta lista posiciona a Independiente como el gran referente del hockey neuquino.

Y mientras festejan, ya miran lo que vendrá. Lo anticipa la propia arquera: “También tenemos ahí un leve pensamiento sobre lo que se nos viene el próximo año, que es la Liga, que son palabras mayores. El esfuerzo se multiplica”, concluyó.