Inédito: en Newell's-Boca, la voz del estadio insultó al árbitro

Leandro Rey Hilfer y el juez de línea determinaron que era lateral para Boca y no infracción del colombiano, ante la protesta de los hinchas locales.

"Y no lo cobró. Es foul, la concha de tu madre", se escuchó a través de los parlantes de la voz del estadio.

Tanto el capitán, Edinson Cavani, como el entrenador, Fernando Gago, advirtieron al cuarto árbitro por esta situación que no corresponde, porque la voz del estadio no está para agitar a la violencia o la protesta, sino todo lo contrario.

Newell's, enojado con Rey Hilfer

El local protestó todo el partido contra el arbitraje de Rey Hilfer, considerando que la mayoría de las infracciones en favor de la visita estuvieron mal sancionadas.

Sin embargo, hubo una acción polémica en la que la Lepra salió favorecido, cuando Milton Giménez fue pisado en el área chica tras un rebote del arquero y el juez dijo "siga, siga". Si bien no hay unanimidad de criterios en esas situaciones, porque el jugador que rechaza impacta al rival después de pegarle a la pelota, tranquilamente pudo ser llamado por el VAR, algo que no pasó.

Finalmente, Boca ganaría el partido con una gran jugada colectiva que terminó con asistencia de Zeballos para el gol de Kevin Zenón.

¿Era penal para Boca por esta falta contra Milton Giménez?



Con este resultado, los dirigidos por Fernando Gago llegaron a los 66 puntos de la tabla y no podrán ser superados por nadie, por ello, ya se aseguraron el quinto puesto. De esta forma, una sola combinación haría que los de azul y oro no jueguen la Libertadores: que Huracán gane el torneo y Central Córdoba la Copa Argentina. Si no se dan estos dos resultados en simultáneo, el repechaje está asegurado.

Crisis en Rosario Central: el picante cruce entre Marco Ruben y Ariel Holan

El delantero y el director técnico del conjunto rosarino tuvieron un cruce luego de la goleada 4-0 sufrida ante River, por la fecha 26 de la Liga.

Visiblemente enojado por haber sido reemplazado en el entretiempo, Ruben declaró que “hubo cosas que no me gustaron, estoy muy dolido. Pudo haber sido mi último partido en este club”, y agregó: “Estoy viendo la situación que está pasando en el club… No estaba hablado mi cambio en el entretiempo, tenía más ganas de jugar que nadie”.

Holan, por su parte, retrucó: “Lo lamento, yo no lo veo así. Le habían sacado amarilla (a Ruben) y, sobre todo, el cambio fue por el tipo de partido que estábamos jugando”.

Además, fue contundente al subrayar que “tener a Marco adentro de la cancha, en esta etapa de su carrera, a 60 metros del arco no era la idea de partido”.

A sus 38 años, la continuidad de Marco Ruben en Rosario Central es toda una incógnita y la relación con Holan podría ser un detonante.

Rosario Central marcha vigésimo segundo en la tabla de posiciones, con 29 puntos.