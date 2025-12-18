Inexplicable: Franco Mastantuono frenó un ataque del Real Madrid con la mano y recibió duras críticas

El futbolista del merengue tuvo una insólita actitud durante la victoria ante Talavera por 3-2.

Franco Mastantuono volvió a ser titular en el Real Madrid luego de superar una pubalgia que le trajo dolores de cabeza y por los cuales tuvo que ser marginado de una seguidilla de partidos a pesar de que el deseo del entrenador Xabi Alonso es contar con el joven futbolista surgido en River . Durante la victoria 3-2 ante Talavera por la Copa del Rey tuvo un gran desempeño marcado por una jugada insólita.

Fue a los 57 minutos cuando Mastantuono sorprendió a todo el estadio. No por su habilidad que ha demostrado en su corta trayectoria como futbolista profesional, sino que tuvo una actitud que no pasó desapercibida en el campo de juego luego de recibir un balón largo de su compañero Kylian Mbappé, que no tuvo la precisión deseada y terminó quedando lejos del punto ideal para que pueda controlar y sostener el ataque.

Llamativamente, al ver que no llegaba a controlar, Mastantuono agarró la pelota con la mano cerca de la línea de lateral pero sin contemplar que aún estaba dentro del campo de juego. Ante esta situación el equipo e hinchada rival reclamaron por una amarilla que merecía pero terminó esquivando.

"Mastantuono Mentality"

Thibaut Courtois now has a real competitor at Real Madrid. Straight Red but it's Real Madrid.



Thibaut Courtois now has a real competitor at Real Madrid. Straight Red but it’s Real Madrid. pic.twitter.com/txS6XIysW9 — Mr.Blay (@TwentyOne_OBO) December 18, 2025

“¿Pero qué hizo Mastantuono? El argentino no llegó a controlar el envío de Mbappé y cogió el balón con las manos dentro del campo”, soltó el medio Teledeporte mientras que el diario AS se refirió a la jugada como un “cortocircuito”.

Por otra parte, Mundo Deportivo escribió: “Por cierto, Mastantuono se ha librado de una amarilla clara, ya que ha cogido la pelota con las manos de forma descarada. La grada grita ‘fuera, fuera‘... y con razón”.

En diario AS destacaron el nivel mostrado por Mastan: “Vuelta a la titularidad para el argentino y buenos minutos jugando como improvisado extremo derecho, aunque en la práctica jugó mucho más por dentro y dejó la banda a David Jiménez. Firmó buenas acciones, aunque le faltó dar la puntilla, y sacó también algún remate de cabeza sin puntería. Se fue en el 66’ para que entrase Rodrygo”.

Juanfer Quintero comparó a River con Real Madrid

Juanfer Quintero fue una pieza clave en el plantel que supo liderar Marcelo Gallardo y con el cual consiguió logros importantes para la historia del club dejando marcado, incluso, la victoria en una final de Copa Libertadores ante Boca. La calidad del jugador lo ha llevado a ser considerado por la opinión pública como uno de los mejores talentos futbolísticos del fútbol argentino.

Durante su presencia en el podcast de Maluma, el jugador hizo fuertes revelaciones sobre las críticas que recibe por no haber logrado hacerse un hueco en el fútbol europeo: “Me han llegado ofertas de Europa, pero he ganado todo en Sudamérica. Para mí, River es el Real Madrid”, contó.

“Quizás te dicen ‘no le dio’ porque no jugué en el Real Madrid o el Barcelona. Pero yo jugué una final con River ante Boca en el Bernabéu y me tocó hacer un gol que es la bendición más grande de las que me han pasado. Ahí le dije a mi familia ‘ya hice algo en el fútbol’, sumó en su relato.