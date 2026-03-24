Insólito: Memphis Depay salió de la cancha por una molestia y se puso a hablar por teléfono en el banco de suplentes

El delantero Memphis Depay quedó envuelto en una polémica situación en el duelo entre el Corinthians y Flamengo , por el Brasileirao , por el cual fue advertido por el cuerpo técnico del equipo. Las cámaras se fueron con él y mostraron un momento insólito pocas veces visto en un partido de fútbol.

En medio de un clima hostil por la relación que mantiene el jugador con los hinchas del Timao por la comparativa entre su actual rendimiento y el contrato millonario que tiene, el jugador fue visto utilizando el celular en el banco de suplentes mientras el partido se desarrollaba con normalidad luego de su salida del campo de juego por una molestia física.

En su cuenta personal de X (ex Twitter), el delantero neerlandés explicó los motivos por los cuales entabló una conversación por llamada desde el banco: “Simplemente quiero aclarar que mi llamada telefónica tenía como único propósito comunicarme con el personal médico en los Países Bajos en ese momento. Salí para mostrar mi apoyo a mi equipo, aunque podría haberme quedado dentro del vestuario con la lesión. Yo también estoy molesto con el resultado del partido. Seguimos trabajando por días mejores”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BulletClubIta/status/2035893100934029452&partner=&hide_thread=false O Memphis levando uma bronca no banco por estar usando o celular pic.twitter.com/wMBhDQE9Hj — Italo Santana (@BulletClubIta) March 23, 2026

Según trascendió por el medio brasileño UOL, podría ser multado con 100 mil reales (casi 20 mil dólares) y una suspensión de seis partidos por parte del tribunal de disciplina.

Por su parte, el club contó en un comunicado: “Antes del partido contra el Flamengo, correspondiente al Campeonato Brasileño, el delantero Memphis Depay se sometió a una resonancia magnética este lunes (23). El examen detectó una distensión en el músculo anterior del muslo derecho. A pesar de la lesión, la selección nacional de los Países Bajos le pidió al atleta que comenzara el tratamiento con el personal médico de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol. Memphis ya había sido convocado para los partidos amistosos contra Noruega y Ecuador durante este parón internacional de la FIFA, y viajará al país europeo”.

Se rompió todo: la impactante lesión de un jugador de Gremio que estremeció al público

Todos se agarraron la cabeza al ver la estremecedora lesión que sufrió Marlon, jugador de Gremio de Brasil, en el partido que disputó ante Vitória por la Serie A de Brasil. Rápidamente pidieron asistencia al detectar rápidamente que se trataba de una fractura en el tobillo derecho, una lesión que requiere de una intervención quirúrgica que lo dejará afuera de las canchas por un largo tiempo.

Es que cuando el partido estaba 2-0 a favor del equipo en el Arena do Gremio, el jugador cayó con el peso de su cuerpo en el tobillo derecho luego de que vaya a disputar un balón. "El Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que al lateral izquierdo Marlon se le ha diagnosticado una fractura en el tobillo derecho y será intervenido quirúrgicamente”, dijo el club sobre las consecuencias que causó esta jugada.

Luego de que sea retirado en ambulancia, y tras el final del encuentro, el club Vitória emitió un comunicado: “Toda nuestra solidaridad con Marlon tras el incidente ocurrido hace poco. El fútbol es competición, pero sobre todo, es respeto y cuidado hacia los demás jugadores. Te deseamos fuerza y una pronta recuperación. Que te recuperes bien y vuelvas a la cancha cuanto antes. Estamos contigo, Marlon“.

Gremio lesión grave

A su vez, el entrenador del Grêmio, Luís Castro, soltó sobre lo sucedido: “Antes que cualquier profesional, ya sea futbolista, periodista o trabajador, hay un ser humano. El problema no es estar sin Marlon el tiempo que sea necesario; lo esperaremos. El problema es ver cómo una lesión le quita a alguien la capacidad de hacer lo que más le gusta”, contó ante Globo Esporte.

En conferencia de prensa, dijo: "Es increíblemente triste ver a un compañero en el suelo, incapaz de continuar con nosotros. Hay lesiones y lesiones, pero estas son las que se quedan grabadas en nuestra memoria, las que ocurrieron a solo tres o cuatro metros de distancia. Lo que les dije fue que honraran a su compañero. Honrar a un compañero significa seguir dando lo mejor de nosotros en la profesión, algo que él (Marlon) ama hacer tanto”.

“¡JUNTOS! Somos un equipo y también una familia de millones. Estamos contigo, Marlon. Eres un líder en el campo, un profesional ejemplar, siempre honrando los tres colores como un verdadero hincha del Gremio. ¡Recupérate pronto, estamos seguros de que volverás aún más fuerte!¡Gremio está contigo!“, escribió Gremio en sus redes sociales.