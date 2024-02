Insólito operativo en Córdoba con los micros de Deportivo Rincón

En el ingreso de algunos de los micros Río Cuarto, en la mañana del domingo, fueron interceptados por la policía, que montó un megaoperativo para evitar incidentes. La particularidad fue que las autoridades resolvieron no permitir la entrada de los micros a Río Cuarto y solo lo permitirán cuando se acerque la hora del partido.

La gente de Rincón fue llevada hasta el Autódromo de Río Cuarto y solo se les permitió salir a algunos referentes, como el titular del Sindicato de Petroleros Privados Marcelo Rucci, a salir a comprar comida para las personas que están en los micros.

operativo.jpg

Según explicaron desde la policía al público neuquino, esperarán el arribo de todos los colectivos procedentes del sur para hacerlos ingresar todos juntos a Río Cuarto. El autódromo se encuentra en la periferia de la ciudad cordobesa, exactamente a 7 kilómetros del centro.

El operativo policial altera los planes de la gente de Rincón, que tenía pensado vivir su fiesta en las horas previas, donde hay mucha expectativa para este tipo de partidos.

"Nos trajeron a un lugar en el que no hay absolutamente nada, estamos en el medio del campo y tampoco nos dejan salir. Hay colectivos que llegaron a las 10 de la mañana y hasta. La organización es malísima, esto no debería suceder. Hay familias en los colectivos. Deberíamos estar viviendo una fiesta y no como delincuentes, en el medio del campo y abajo de la lluvia", declaró Rucci a LM en el lugar de los hechos.

La policía ya había estado en contacto con la gente que viajaba. "A nosotros nos dijeron que íbamos a ir a un predio para salir todos juntos, pero pensábamos que podíamos movernos. La gente va a tener que quedarse acá hasta el horario del partido", agregó