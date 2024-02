Deportivo Rincón busca el ascenso ante Colón de San Justo: hora y cómo verlo

El León jugará una de las cuatro finales del domingo para ascender al Federal A. Hace siete partidos que no le hacen goles al equipo de Marcos González.

Se terminan las palabras y desde las 18 del domingo comenzará a rodar la pelota para Deportivo Rincón y Colón de San Justo, que se enfrentarán en una de las cuatro finales por el ascenso al Federal A en la cancha de Estudiantes de Río Cuarto. El equipo neuquino lleva siete partidos sin perder por el Regional Amateur , en los cuales no le hicieron goles.

El último gol que sufrió Jonathan Criado fue en el último partido de la fase de grupos, donde el León cayó 2 a 0 con el Dino, cuando ya estaba clasificado holgadamente como ganador de su grupo. Ese tanto que anotó Juan Manuel Vázquez fue el último que le hicieron a Criado y después pasaron siete partidos con el arco en cero.

rincon palmas.jpg

La delegación de Deportivo Rincón viajó con varios días de anticipación a Río Cuarto, donde se disputará el partido. La cancha de Estudiantes, que milita en la Primera Nacional, será sede del encuentro decisivo. "Estamos en Córdoba desde el miércoles y nos han recibido muy bien. Nos sentimos cómodos y estamos concentrados en prepararnos para el partido de mañana. Sabemos que una final no se juega todos los días, pero la encaramos como todos los partidos anteriores. Queremos agradecer a la gente que nos acompañó, a los dirigentes, al cuerpo técnico y, sobre todo, a nuestras familias que conocen el esfuerzo de cada uno. Esperamos que el domingo sea una fiesta y podamos darle una alegría grande a Rincón, a Neuquén y que la cancha sea un escenario de celebración", dijo Jonathan Moreira, el volante creativo de Rincón.

Luis Damián Martínez, oriundo de San Rafael de Mendoza, será el árbitro del partido. Se podrá ver a través de "Revista Deportiva" por Youtube.

Marcos González designó a los convocados para el encuentro y la formación titular se confirmará recién este domingo: Jonathan Criado, Ariel Páez, Agustín Ortega, Nicolás Dibello, Darío Giménez, Carlos Estevez, Pablo Vergara, Jonathan Moreira, David Boquín, Héctor Rueda, Fernando Inda, Brian Stivel, Lautaro Silva, Marcos Moya, Edgardo Cano, Alfredo Armoa, Emiliano Gómez, Oscar Muñoz y Matías Montero.

Cambiaron los cruces del quinto ascenso

Las otras otras tres finales a partido único son: Camioneros de 9 de abril-Kimberley de Mar del Plata (en Olavarría), Altos Hornos Zapla -Sarmiento de La Banda (Bicentenario de San Juan) y Gutiérrez de Mendoza-Defensores de Formosa (San Francisco, Córdoba).

El Consejo Federal determinó a comienzos de semana que otorgaría un ascenso más de los pautados antes del torneo y serán cinco los que subirán al Federal A con el objetivo de tener cantidad par de equipos en la tercera categoría. Además, lo que también cambió son los cruces para definir ese quinto ascenso, que surgirá de los cuatro perdedores del domingo.

Esto implica que el perdedor del encuentro Región Bonaerense Pampeana Sur vs Norte enfrentará en el cruce siguiente al perdedor del cruce Región

Cuyo vs Litoral Norte. El otro duelo será entre el perdedor del choque Región Patagonia vs Región Litoral Sur contra el perdedor del partido Región Centro vs Norte.