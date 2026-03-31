Insólito: un árbitro argentino salió llorando tras lesionarse en un partido del repechaje para el Mundial 2026

En la victoria de República de Congo ante Jamaica, sucedió un inesperado imprevisto con un protagonista nacional.

República Democrática del Congo se clasificó al Mundial 2026 tras vencer a Jamaica en el repechaje . En el encuentro, hubo un inesperado e insólito episodio con un árbitro argentino: Facundo Tello se lesionó la rodilla en la prórroga y salió entre lágrimas del campo de juego.

Darío Herrera , que estaba como cuarto árbitro del encuentro, tuvo que reemplazar a Tello en los minutos finales. El juez se retiró del campo de juego entre aplausos del público.

El ritmo intenso del partido entre República de Congo y Jamaica obligó al partido a definirse en la prórroga, tras el 0-0 en los noventa minutos. A poco para el final, Tello sucumbió en el campo de juego y pidió asistencia, alegando una lesión en la rodilla .

Tras ser reemplazado, se deberá evaluar el grado de la lesión, para saber cuantos de sus próximos compromisos se perderá el juez, que era uno de los referentes apuntados para ir al Mundial 2026 en representación de Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2039126512729768064?s=20&partner=&hide_thread=false El árbitro Facundo Tello SE LESIONÓ EN LA RODILLA durante el alargue de RD Congo-Jamaica y SE FUE LLORANDO DE LA CANCHA.



Increíble momento. pic.twitter.com/HoXAukvffr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 31, 2026

Así fue la clasificación de República Democrática del Congo al Mundial 2026

La República Democrática del Congo derrotó a Jamaica por 1 a 0 en el partido que disputaron este martes, en el estadio Chivas de México, por la última instancia del repechaje clasificatorio al Mundial 2026.

Con el triunfo, el seleccionado Congoleño clasificó al torneo a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México, siendo este el segundo Mundial de su historia, ya que había disputado el de Alemania 1974, bajo el nombre de Zaire impuesto por el dictador Mobutu Sese Seko. Compartirá el Grupo K con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tudimebeto/status/2039128762227556651?s=20&partner=&hide_thread=false Es imposible no emocionarte con el festejo de Congo después de clasificar al primer Mundial de su historia.



Viajaron a México con un sueño, luchando hasta el final, y lo hicieron realidad.



Qué hermoso es el futbol.



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El delantero Cedric Bakambu tuvo la primera llegada del partido, a los tres minutos, convirtiendo el primer gol del encuentro con un tiro desde el área chica, aunque el mismo fue anulado por posición adelantada. El primer remate de peligro del encuentro jamaiquino llegó a los 40 minutos, con un disparo de primera desde afuera del área del delantero Leon Bailey, que se fue muy cerca del poste izquierdo del arquero Lionel Mpasi.

Ya en la segunda parte, en el primer minuto, Bakambu buscó un remate con efecto al segundo poste, que el guardameta André Blake desvió de gran manera. Bakambu volvió a anotar en posición adelantada a los 39 minutos de la segunda parte, al empujar al gol un pase atrás del atacante Theo Bongonda, que estaba en offside.

El delantero del Real Betis español generó peligro nuevamente a dos minutos del final del tiempo reglamentario, con un gran remate de taco que pudo desviar Blake, sobre su segundo palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tigosports_cr/status/2039113505270341791?s=20&partner=&hide_thread=false Era un golazo de Bakambu. pic.twitter.com/wJNHK8NqTP — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 31, 2026

El único gol del partido llegó a los 10 minutos del primer tiempo suplementario, con un córner que cayó bajo al segundo palo para que se lo lleve por delante hacia el gol el defensor Axel Tuanzebe, que le dio la ventaja definitiva a la República Democrática del Congo para vencer a Jamaica tras un encuentro muy cerrado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FTLiveGoals/status/2039118993793990790?s=20&partner=&hide_thread=false GOAL! Axel Tuanzebe has broken deadlock! Big advantage for DR Congo!



DR Congo 1-0 Jamaica



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Con este resultado, solo queda un boleto para el Mundial 2026 por definir, cuando Bolivia enfrente en la madrugada del miércoles a Irak. El ganador de este partido irá al grupo I, con Francia, Noruega y Senegal.