La controversial clasificación de Suecia al Mundial 2026: sin victorias en Eliminatorias y gol agónico en el repechaje

La selección europea venció a Polonia sobre el final y se metió en la máxima cita mundialista, a pesar de quedar último en su grupo sin ganar partidos.

Suecia clasificó al Mundial 2026 venciendo por 3-2 a Polonia en el repechaje , con gol agónico de su centro delantero Viktor Gyokeres a solo tres minutos para el final del partido. La controversia con su pasaje es por cómo consiguió su lugar en la repesca, ya que no ganó ningún partido en las eliminatorias.

En el grupo B de la clasificación de UEFA, Suecia compartió con Suiza, Kosovo y Eslovenia, y quedó en la última posición con tan solo dos puntos, producto de los únicos dos empates que consiguió. Pero su pasaje al repechaje fue gracias a otro torneo: la Nations League .

La explicación de por qué Suecia pudo acceder al repechaje a pesar de no ganar ningún partido en eliminatorias, tiene que ver con el nuevo torneo que creo la UEFA para que compitan las selecciones europeas.

Con este nuevo campeonato, la federación cambió el método de clasificación al Mundial, ya que además del pase directo para los que ganaban sus grupos de eliminatorias y el boleto al repechaje para los segundos de cada grupo, se agregó que las mejores cuatro selecciones en fase de grupos de la Nations League (que no hayan clasificado directamente), tenían un boleto para la repesca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IvaanBlanco26/status/2039080771676221777?s=20&partner=&hide_thread=false Suecia se acaba de clasificar para el Mundial después de ganar 3-2 a Polonia en la repesca.



En la fase de clasificación quedó última con 2 puntos por detrás de Suiza, Kosovo y Eslovenia.



Pero ha jugado la repesca por una plaza extra por la Nations League y al final han acabado… pic.twitter.com/BlToofckaq — Iván (@IvaanBlanco26) March 31, 2026

En este torneo, Suecia estuvo en la parte C, que sería la tercera categoría de selecciones europeas, y ganó el grupo que compartía con Eslovaquia, Estonia y Azerbaiyán, con cinco victorias y un empate. Esto lo llevó al repechaje, en el que ganó ambos partidos para clasificar al Mundial.

Este método de clasificación generó muchas críticas, ya que Suecia pudo estar en el repechaje, mientras que otras selecciones que hicieron una mejor eliminatoria se quedaron afuera sin tener mayores chances para ir a la Copa del Mundo.

Así fue la victoria de Suecia sobre Polonia en el repechaje

Ambas selecciones llegaban a este partido tras superar una instancia previa en el repechaje: Suecia venció 3-1 a Ucrania de visitante y Polonia ganó de local 2-1 ante Albania.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037278621711114596?s=20&partner=&hide_thread=false HAT-TRICK, PELOTA A CASA Y CLASIFICACIÓN CASI ASEGURADA: triplete de Gyökeres, para el 3-0 de Suecia ante Ucrania.



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El centro delantero Viktor Gyokeres era la mayor esperanza para Suecia, ya que había convertido los tres goles ante Ucrania. Del otro lado, estaba Robert Lewandowski con Polonia, en búsqueda de su segundo Mundial consecutivo.

El partido comenzó con un gol temprano de los locales: tras un taco en el área, Elanga definió de zurda arriba del palo derecho y puso el 1-0 para Suecia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2039058159424110767?s=20&partner=&hide_thread=false ¡SUECIA QUIERE SACAR PASAJES PARA EL MUNDIAL! Ayari metió una asistencia TOP de taco y Elanga definió de primera para marcar un golazo en el 1-0 ante Polonia.



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Polonia respondió rapidamente: a los 32 minutos de la primera parte, Zalewski enganchó y definió cruzado al segundo palo, encontrando una floja respuesta del arquero sueco y poniendo el empate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2039061079053983880?s=20&partner=&hide_thread=false ¡NO ESTÁ NADA DICHO! Zalewski enganchó para adentro y definió a colocar para poner el 1-1 de Polonia ante Suecia.



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A dos minutos de finalizar la primera parte, Suecia volvió a pasar al frente por un gran anticipo y cabezazo de Lagerbielke. Los visitantes respondieron a los 9 minutos del complemento, con Swiderski empujándola abajo del arco tras una desatención de la defensa local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2039064085027864755?s=20&partner=&hide_thread=false ¡SUECIA VOLVIÓ A PASAR AL FRENTE! Lagerbielke anticipó y conectó un gran cabezazo para estampar el 2-1 en el mejor momento de Polonia en el primer tiempo.



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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2039071614436864446?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ESTO ES UN PARTIDAZO! Zalewski la bajó y Swiderski la empujó para marcar el 2-2 de Polonia ante Suecia. ¡Todo por definir!



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Cuando ambas selecciones cuidaban todas las acciones por miedo a quedarse afuera, apareció el nueve sueco, para definir el partido a los 87 minutos, empujando la pelota tras una serie de insólitos rebotes dentro del área. Así, Suecia compartirá el grupo F del Mundial con Paises Bajos, Japón y Túnez.