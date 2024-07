Deportes La Mañana Javier Mascherano Javier Mascherano reconoció cuál fue su error más grande con River: "Los hinchas no lo perdonan"

El actual entrenador reveló el verdadero motivo por el que la gente de River terminó enojándose con él.







Javier Mascherano con la camiseta de River

Javier Mascheranoha causado un gran revuelo en el mundo River con una declaración sincera y autocrítica sobre su pasado. El exfutbolista admitió que los hinchas del Millonario "lo van a odiar toda la vida" y reconoció su error durante la final del Mundial de Clubes de 2015, cuando no saludó a la hinchada del "Millonario".

En una entrevista con Clank Media, Mascherano reflexionó sobre su comportamiento en ese momento crucial y la forma en que impactó su relación con los hinchas de River. "Fue un error no haber saludado a la gente de River en 2015. Durante gran parte de mi carrera, fui una persona que me autoexigí demasiado. Fui demasiado responsable con las cosas y eso me causó mucho daño", expresó el "Jefecito".

Mascherano 1.jpg Javier Mascherano en el partido donde perdió el amor de la hinchada de River Cómo fue el momento en que la gente de River perdió su amor por Mascherano Mascherano recordó un episodio anterior en 2006, cuando jugaba para el Corinthians y enfrentó a River en los octavos de final de la Copa Libertadores. "La gente me ovacionó de una manera increíble y el partido me superó. De hecho, Gallardo me hace echar", comentó. Este antecedente, sumado a la presión de enfrentar nuevamente a su club formador, lo llevó a tratar de abstraerse de todo en 2015, lo que resultó en su controvertida decisión de no saludar a la afición de River.