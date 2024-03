Jeremías Langa, el pibe de Cipolletti que se probó en River y jugará el Federal

Langa compuso la zaga en la segunda etapa del cotejo amistoso ante el Mago junto al capitán Manolo Berra y dentro del campo de juego se vio un entendimiento y sincronía para defender y salir jugando. Estos pasos ilusionan al juvenil: "Uno siempre tiene la ilusión de jugar, voy a aportar de dónde que toque. Si me toca ir al banco, no ir al banco o jugar voy a estar esperando la oportunidad para aprovecharla".

De los ocho jóvenes que vienen del equipo de la Confluencia es uno de los que más protagonismo tuvo en el primer cotejo de pretemporada. "Vi un buen ritmo, lo tomamos como un entrenamiento, pero al ser contra otro equipo uno le da más seriedad. Lo vi bien (al equipo), muchos goles, mucha llegada y atrás los dos equipos estuvieron sólidos, casi no nos patearon al arco. Pero no tenemos que conformarnos con eso y tenemos que ir por más", analizó el defensor.

Jeremías estuvo ausente hace dos semanas en los entrenamientos del Albinegro, ya que tuvo que viajar rápidamente a Buenos Aires. El joven realizó una semana de pruebas en River Plate, donde tuvo una linda experiencia. "Me avisaron un jueves que tenía que ir a River una semana a probarme. Estuve una semana entera, al principio me dijeron que sí y después que no, así que estoy cien por ciento metido acá", contó sobre lo vivido en la capital.

Producto de su salida repentina para las pruebas en el Millonario, Langa se perdió una de las semanas que el plantel se entrenó a doble turno, sin embargo destaca la exigencia que tuvo la pretemporada. "Si bien me perdí una de las semanas más duras, son bastante exigentes, los trabajos de los profes son muy fuertes, pero siempre dando lo mejor y el grupo demostró estar a la altura", concluyó.

El zaguero central fue una de las piezas clave durante el año pasado para Bruno Gorer en la Liga Confluencia. Disputó partidos en la tercera y también se afirmó en la primera local. Hoy, con su buen presente con el equipo profesional, no ha formado parte del equipo de Liga. "Por ahora no, el club jugó la primera fecha contra Catriel y no bajé a jugar. Dónde me toque, voy a dejar lo mejor de mí", comentó.