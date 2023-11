Jorge Almirón defendió la actuación de Boca ante Fluminense

La actitud del club de la Ribera fue criticada por sus hinchas durante la primera etapa. La evaluación de Almirón, sin embargo, es diferente: “En algunas jugadas fuimos a apretar adelante y el rival, que juega muy bien, nos salió un par de veces y el equipo retrocedió. En el segundo tiempo el equipo fue otro, mostramos por lo menos la identidad que nos hizo llegar a la final. Más allá de eso, en el primer tiempo el equipo estuvo ordenado. No nos llegaron prácticamente. La jugada que nos desbordan, viene el gol y no mucho más. Sí, no tuvimos la iniciativa, pero no había pasado mucho más”.