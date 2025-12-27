Jorge Lencina, el DT campeón de Lifune: "Muy feliz de haber quedado en la historia"

Desde que llegó a mitad de año, la realidad del equipo cambió. La gente se lo agradece por la calle y Jorge Lencina devolvió el afecto con un título memorable . La consagración de Alianza de Cutral Co en el Oficial de Lifune que acaba de terminar es histórica por varias razones.

Fueron 14 años sin títulos para uno de los clubes más grandes de la provincia y la región. "Contento porque no se daba este campeonato desde hace 14 años. La gente estaba muy feliz, no solamente demostró el cariño en la cancha sino también en la ciudad así que contento por darle a la gente un campeonato que estaban esperando", comenzó diciendo el Pulpo a LMNeuquen.

"Uno trabajo estos meses para eso. Hemos armado un gran grupo de personas que es lo primordial en esto. Se acomodaron un montón de cosas que faltaban acomodar. Hemos alineado todo y por eso también se consiguió el torneo después de muchísimos años" , agregó el entrenador.

pulpo lencina 3

Los festejos duraron varias horas y el fin de año encuentra al Pulpo y a su gente celebrando por haber logrado un objetivo que todos quieren y solo uno cumple. "Estoy muy feliz de haber quedado en la historia del club. Me toca salir campeón en esta liga que no lo había hecho nunca ni la había jugado. Era un desafío grande que tenía, dirigir en un club grande como Alianza. Así que feliz por lo logrado, por haber conseguido el campeonato", sostuvo.

El Gallo remó de atrás, porque llegó a la última fecha tres puntos por debajo de su rival del último capítulo, San Patricio. Además de ganar, Alianza necesitaba que Independiente no derrotara a Pacífico en La Chacra. "Estaba tranquilo porque nosotros teníamos que ganar y esperar que Independiente no gane. Primero teníamos que hacer lo nuestro, éramos locales, fuimos ampliamente superior al rival, así que hemos sido un justo ganador del torneo", valoró el técnico.

pulpo lencina 2

"Fuimos regulares durante las fechas que me tocó dirigir. Yo vine en la cuarta fecha y los números fueron muy buenos. Ganamos 14 de 20 partidos y empatamos cuatro. Lo mismo en el Regional, más allá de la eliminación. Hemos hecho una gran campaña", destacó el experimentado conductor del equipo cutralquense.

La bronca por el Regional y identidad del equipo

Alianza ganó su grupo sobrado en el Regional Amateur, pero por un "capricho" del Consejo Federal, tuvo que jugar en octavos de final contra Atlético Regina, que también había ganado su zona. En esa llave quedó afuera por un gol y con algunas polémicas jugando como visitante.

"No se pudo pasar una fase más en el Regional, se había clasificado primero. pero contra lo extrafutbolístico no se puede. Hemos armado un lindo plantel, con muchos juveniles y algunos refuerzos. Se cumplió el objetivo de ser competitivo, de tener una identidad de juego. Lo fuimos hasta el último partido y eso la gente te lo reconoce en el día a día. Se sintieron identificados con el equipo, que demostró jugar como lo tienen que hacer los equipos grandes", finalizó Lencina.