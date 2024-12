Juanfer Quintero podría irse del país: cuál es el club que no es River y tentó al colombiano

El volante, que todavía tiene contrato con la Academia hasta diciembre de 2025, enfrenta un contexto personal complejo: su pareja, Johana Osorio, atraviesa problemas de salud, algo que refuerza la idea de un posible retorno a Colombia. Allí no solo encontraría la contención familiar que necesita, sino que podría cumplir un deseo de larga data: volver a Independiente Medellín, el club de sus amores.

En declaraciones anteriores, el jugador fue contundente sobre esta aspiración: “Tengo muchos sueños por cumplir. Uno de ellos es volver al Medellín. Quedar campeón con el equipo del que soy hincha. Y me gustaría ir en un momento digo no esperar a que pasen los años y digan ‘uh, este ya tiene esta edad...’”.

A esta encrucijada personal se suma el interés de River, motivado por el retorno de Marcelo Gallardo. El entrenador considera a Quintero una ficha imprescindible para potenciar un plantel carente de un creativo de su categoría. El colombiano, que vivió momentos inolvidables en el Millonario, conserva un afecto especial hacia el Muñeco. Recientemente, el volante se mostró particularmente emotivo en sus redes, dedicando palabras cargadas de admiración hacia quienes marcaron su carrera.

Racing, Independiente de Medellín y River pelean por Juanfer

Al mencionar a Gallardo, Quintero lo definió como "Mi viejo hermoso" y también como "un padre", resaltando el vínculo paternal que forjó con el entrenador durante su etapa anterior en Núñez. Asimismo, recordó con cariño a Gustavo Costas, quien supo guiarlo a la gloria internacional: "Gracias también viejito, hicimos historia juntos".

En Racing saben que retenerlo será un desafío. La nueva dirigencia, encabezada por Diego Milito, ya le manifestó a Quintero su intención de mantenerlo como pieza central en el proyecto futbolístico venidero. Le presentaron planes ambiciosos y, según trascendió, las reuniones dejaron buenas sensaciones. No obstante, todo indica que la decisión final no dependerá solo de lo deportivo. La proximidad con su familia en Colombia y su deseo de concretar el sueño pendiente con el DIM pesan en la balanza. En medio de esto, River, a pesar del interés, todavía no ha acelerado formalmente las gestiones, esperando a que el jugador defina su situación personal.