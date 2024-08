Juegos Olímpicos: quién es "La China" Cosentino, figura de Las Leonas en los penales

Juega al hóckey desde los ocho años, cuando se inició en el Belgrano Athletic como delantera, aunque eso duró apenas un par de años y después se fue al arco para no abandonarlo más.

En su adolescencia pasó a Banco Nación y allí la vieron desde la selecciones juveniles, donde llegó a ser campeona del mundo en Chile 2016, ganándole la final a Países Bajos en el Mundial Junior. Debutó en Las Leonas en 2019 y ya tiene un par de Panamericanos en el lomo. Tras la salida de Belén Succi, histórica arquera del combinado nacional femenino, se adueñó del arco argentino y este lunes puso su nombre en la historia grande.

Las atajadas sobre Huse y Zimmermann y las definiciones forzadas de Weidemann y Fleschuetz le permitieron a sus compañeras marcar diferencias con Jankunas y De Armas para meterse en la siguiente instancia.

Embed ¡LAS LEONAS A SEMIFINALES! Con garra y corazón el Seleccionado femenino de #Hockey clasificó a la siguiente instancia de #París2024.



Los #JuegosOlímpicos los vivís en https://t.co/fnEKkuadQ9 ¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/MeGnzgXBaB — TVP (@TV_Publica) August 5, 2024

En los 60' reglamentarios, "La China" había cometido el penal que terminó en gol de Huse, pero después se reivindicó en los australianos. "Pasamos a lo Argentina. Le debo la vida a las chicas de haber empatado el partido. Como sea, pero pasamos. De alguna forma se los tenía que devolver", comenzó diciendo Cosentino.

En cuanto al momento en el que cometió la infracción en el partido, confesó: "Dije 'la que me mandé', pasa, son situaciones del deporte. Cuando fui al banco, me destruí. Por suerte las chicas pudieron meter el gol".

Ante la consulta de la periodista Sofi Martínez sobre cómo afrontar esa situación en medio de tanta tensión, la jugadora argentina insistió: "Es dar vuelta la página, olvidarte de todo lo que hiciste. Ya sea bueno o malo, ya pasó. Terminó ahí y hay que pensar en lo que sigue".

"Es mi primer Juego Olímpico, lo estoy disfrutando mucho. Esto me lo voy a guardar para siempre. Creo que en este último tiempo mejoré mucho en los penales y por suerte lo pudieron ver hoy. Esto pasó y hay que pensar en lo que viene", declaró la arquera de Las Leonas.

Embed La emoción de ser semifinalistas. Las Leonas no defraudaron y clasificaron a la siguiente etapa. "La China" Cosentino, que fue la protagonista del encuentro, conversó con @SofiMMartinez ¡Mirá!



Los #JuegosOlímpicos de #Paris2024 los vivis en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/HbdEABmyso — TVP (@TV_Publica) August 5, 2024

Qué son los penales australianos en el hockey

También denominado "shoot-out" consiste en uno contra uno entre un tirador y arquero. Cinco jugadores de cada equipo participan en esta instancia y el atacante el centro de la línea de 23 metros y el arquero detrás de la línea de gol.

Una vez que el árbitro pita, comienzan a correr los ocho segundos para ejecutarlo y en caso de no hacerlo se cuenta como lanzamiento errado. Todos los jugadores de la planilla pueden participar aunque hayan tenido sanciones temporales (tarjeta verde o amarilla) durante el partido, y aunque no hayan completado su tiempo de suspensión porque el partido terminó. Si un jugador durante el partido tuvo tarjeta roja, no puede participar.

En caso de que la paridad siga luego de la serie de los cinco penales, van a tirar un penal cada uno hasta que haya una diferencia y entonces un ganador, esto se denomina “muerte súbita”.

Para esta oportunidad, las sustituciones no están permitidas, salvo una lesión.

Cabe mencionar que en caso de cometerse una infracción durante el tiempo reglamentario, el penal se ejecuta como lanzamiento, sin traslado de la bocha.

En el partido que Argentina le ganó a Alemania por penales ese factor diferencial ocurrió porque Huse convirtió en el partido en tiro directo, pero falló en la definición de los australianos.