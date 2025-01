La ácida chicana de Mascherano para bancar a Lionel Messi con su pelea con los mexicanos

El regreso de Lionel Messi a los campos de juego no pasó desapercibido. En el amistoso que enfrentó al Inter Miami contra el Club América, el astro argentino marcó un gol que desató una ola de reacciones, no tanto por su calidad en el campo, sino por los gestos que acompañaron su festejo, avivando la histórica rivalidad futbolística entre Argentina y México.

En el primer tiempo, Messi anotó el 1-1 parcial y celebró señalando con sus manos la cantidad de títulos mundiales obtenidos por Argentina. El gesto fue una clara referencia al Mundial de Qatar 2022, donde la Albiceleste se coronó campeona tras vencer a Francia en la final. Este gesto no fue bien recibido por los hinchas mexicanos, quienes ya lo habían insultado desde el comienzo del partido.

"Sabemos que (los mexicanos) suelen ser hostiles con nosotros los argentinos y creo que también después del mundial esa herida todavía está abierta."

Javier Mascherano se metió en la polémica de Lionel Messi

Javier Mascherano, flamante entrenador del Inter Miami, fue consultado sobre la controversia en conferencia de prensa. Aunque inicialmente intentó restarle importancia, su declaración dejó entrever que entiende las tensiones: "No lo he hablado con Leo, tampoco le he dado demasiada trascendencia. Creo que tenemos asuntos más importantes en los que enfocarnos", afirmó.

Sin embargo, su tono cambió al referirse a la relación entre los equipos y selecciones de ambos países. "Me ha tocado enfrentar a equipos mexicanos y a su selección. Sabemos que suelen ser hostiles con nosotros, los argentinos, y, después del Mundial, esa herida todavía está abierta", comentó con una sonrisa que muchos interpretaron como un guiño irónico.

El conflicto entre Lionel Messi y los hinchas mexicanos

La relación futbolística entre Argentina y México siempre ha tenido momentos de alta tensión. Desde los cruces en los Mundiales de 2006 y 2010, hasta el reciente enfrentamiento en Qatar 2022, donde Messi fue protagonista en la victoria 2-0 que dejó al equipo del Tata Martino al borde de la eliminación, los encuentros entre ambos equipos suelen ser memorables.

El Mundial de Qatar añadió un capítulo más a esta historia. Tras el partido, un video en el vestuario argentino, donde Messi aparentemente pisaba una camiseta mexicana, desató una polémica con figuras como el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, quien luego pidió disculpas.

El gesto de Messi, aunque breve, reavivó esas tensiones. Para algunos, fue una reacción natural a los insultos recibidos. Para otros, una provocación innecesaria que no hace más que aumentar la rivalidad. Lo cierto es que el impacto de la Pulga va más allá de lo futbolístico, y cualquier gesto suyo se magnifica.