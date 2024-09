La advertencia de Jorgelina Cardoso, la esposa de Di María, a Toti Pasman tras su amenaza de hacerle juicio

Embed

Que había dicho Toti Pasman luego de la polémica publicidad de la serie de Di María

“No me gustó el comercial, la agencia se portó muy mal conmigo. Me parecía una buena manera de cerrar la historia, pero un día antes me pasan el guion final y dije que no. Di María tiene derecho a hacer la serie que quiera y como quiera. Ya pedí perdón de todas las maneras posibles”, explicó el periodista.