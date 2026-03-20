La AFA desmintió un allanamiento en su sede

La Asociación del Fútbol Argentino explicó que no se trató de un allanamiento, sino de una requisitoria de documentación.

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) compartió un comunicado en el que dejó claro que “no se llevó a cabo ningún allanamiento” en sus sedes y que solo fue “una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso” .

“En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso. El flujo de ingreso y egreso, tanto de personal como de visitas, se desarrolla con absoluta normalidad” , fue la explicación de la AFA.

Esta mañana, la Justicia supuestamente allanó la sede de la AFA en la calle Viamonte y en Ezeiza por la causa en la que se investiga la mansión en Pilar y el presunto manejo de fondos por parte del empresario Javier Faroni a través de la compañía TourProdEnter.

chiqui tapia gobierno nacional La auditoría sobre la AFA pone el foco en balances, contratos y el manejo de los recursos del fútbol argentino.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y era ejecutado por la Prefectura Naval. Buscaban documentación de las operaciones entre la empresa de Faroni y la AFA.

Ante esta información, la AFA expresó: “Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información a fin de evitar generar confusión en la opinión pública”.

Comunicado completo de AFA

"Ante versiones inexactas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino informa: En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso. El flujo de ingreso y egreso tanto de personal como de visitas se desarolla con absoluta normalidad. Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información a fin de evitar generar confusión en la opinión pública".

El nuevo escándalo que enfrenta la AFA

El árbitro Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon, amigo de Pablo Toviggino, fueron denunciados luego de que se filtrara un supuesto chat entre ambos donde habrían manipulado el resultado de un partido, en un nuevo escándalo que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Todo comenzó cuando se filtró el chat entre ambos, donde Beacon se comunicó con Lobo Medina para favorecer a Tigre en un partido ante Mitre de Santiago del Estero.

En el chat se puede observar como Lobo Medina le reconoce que “laburé una banda” porque “jugó mal Tigre”, mientras que Beacon le destaca el trabajo realizado: “Dejaste todo, hermano. Tranquilo que esas cosas se ven. Mi amigo está muy conforme”.

Finalmente, Lobo Medina termina pidiendo 400 mil pesos que en el 2021 eran aproximadamente 2000 dólares. Ante esta filtración, el legislador porteño Juan Facundo del Gaiso denunció a Lobo Medina y a Beacon “por posible comisión de delitos contra la propiedad privada”.

El escándalo crece aún más si se tiene en cuenta que justamente Lobo Medina fue el árbitro designado para el partido de esta noche en el cual Tigre, el equipo beneficiado en el chat filtrado, visitará a Banfield por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Es por eso que el Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA) pidió urgentemente el cambio de árbitro y que no dirija el encuentro del “Matador”.