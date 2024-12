La bronca de Martín Demichelis con los periodistas mexicanos

El motivo fue que ciertos cronistas estaban utilizando el celular y se escuchaban sonidos de fondo, que interrumpieron las respuestas del técnico argentino. Ante esta situación, Micho no contuvo su enojo y le recriminó a los presentes en la sala: “Por favor los teléfonos, es una vergüenza”, dijo el ex River.

Al terminar su exabrupto Martín Demichelis continuó analizando sus decisiones y comentó los motivos por los cuales decidió preservar a Sergio Canales (figura española de su equipo) de cara al partido de vuelta con el América, donde se definirá al campeón de la Liga MX 2024.

Martín Demichelis analizó la derrota del Monterrey

Luego del altercado, la conferencia avanzó, y Micho analizó la derrota ante el América y sentenció: “Como les dije a los chicos, si no son optimistas en esta profesión no pueden pensar en ganar. Para ser campeón tenes que ganar uno de los dos partidos, seguro y ese partido lo tenemos que ganar con nuestra gente. Confío en que lo vamos a ganar, porque este equipo siempre que tuvo que dar la cara la dio".

Luego añadió: "Creo que arrancamos muy bien el partido, creo que en los estratégico no nos hizo sentir incómodo, al contrario, nos sentíamos cómodos desde la posesión. Sergio Canales aparecía por en medio y nos daba mucha posesión, nos dio comodidad. Quizá ellos esperaban a Canales más por la derecha y jugando con Oliver, nos sentíamos muy cómodos. A Sergio se le empezó a poner duro el gemelo y, antes de arriesgar, preferimos cuidarlo para que esté al cien por ciento".

De cara al partido de vuelta, no contará con Lucas Ocampos, quien salió reemplazado a los cuatro minutos de haber comenzado el partido al lesionarse luego de disputar una pelota. Luego del juego, el DT confirmó que no estará disponible para el próximo encuentro: "Cuando eso pasa no hay mucho más por hacer y evidentemente no va a llegar para el domingo”.