La burla de Independiente a Boca por la eliminación de la Copa Libertadores

Independiente sigue siendo el "Rey de Copas"

Lo llamativo no solo fue la exhibición de los títulos, sino también la elección de la canción que acompaña la publicación: "Not like us", de Kendrick Lamar, cuyo título en español significa "No como nosotros". Para reforzar el mensaje, el Rojo agregó un texto breve pero contundente: "No, no son", en clara referencia a la eliminación de Boca y su imposibilidad de igualar el récord de Independiente.

Con este traspié, Boca no solo quedó afuera de la Copa Libertadores, sino que además se despidió de toda competencia internacional para lo que resta del año, a excepción del Mundial de Clubes. De esta manera, Independiente se asegura mantener su lugar como el máximo ganador de la historia del torneo, al menos por un año más.

El Rojo ostenta siete títulos de Libertadores, obtenidos en 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984. Por su parte, Boca, que tuvo su época dorada en la década del 2000 con las conquistas de 2000, 2001, 2003 y 2007, quedó estancado en seis trofeos y no logra alcanzar la cima del certamen desde hace 18 años.

Independiente 2.jpg Alan Velasco, ex Independiente, fue quien erró el penal decisivo

Las redes se hicieron eco y Alan Velasco, el blanco de las burlas

La publicación de Independiente no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones en las redes sociales. Mientras los hinchas del Rojo celebraban la eliminación del Xeneize, los fanáticos boquenses estallaban de bronca con su equipo y con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

Uno de los apuntados por los hinchas de Independiente fue Alan Velasco, el exfutbolista del Rojo que falló el penal decisivo en la tanda que sentenció la clasificación de Alianza Lima. Muchos simpatizantes de Avellaneda no le perdonaron haber elegido irse a Boca en lugar de regresar al club que lo formó y aprovecharon su error para ironizar sobre su destino futbolístico.

Cada eliminación de Boca en la Copa Libertadores es motivo de festejo para los hinchas de Independiente, que, a pesar de haber disputado el certamen en solo tres ocasiones en este siglo, siguen sosteniendo con orgullo el título de "Rey de Copas".