La decepcionante frase de Pep Guardiola al hablar sobre el Diablito Echeverri

Después de un debut prometedor y los elogios de sus compañeros y del propio Guardiola, muchos esperaban que el mediocampista argentino tuviera una nueva oportunidad, al menos como relevo. Pero su nombre no apareció en la lista de convocados. Ante la consulta sobre esta decisión, el entrenador fue tajante y explicó: “Echeverri es increíblemente bueno en espacios reducidos cuando equipos defienden tan atrás como Southampton o Crystal Palace. Contra el Bournemouth, que es un equipo más transicional, Echeverri aún no está preparado para este tipo de juegos. O quizás sí, pero no lo veo… no me doy cuenta”.