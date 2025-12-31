La decisión del Chiqui Tapia y la AFA con los sancionados de Estudiantes de La Plata

Los jugadores del Pincha habían recibido fechas de sanción luego de hacer el pasillo ante Rosario Central de espaldas.

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) tomó la decisión de decretar la amnistía para todos los futbolistas que tenían sanciones disciplinarias a cumplir en el inicio del Torneo Apertura.

Los jugadores que tenían fechas de suspensión pendientes no deberán cumplirlas, independientemente de la gravedad de la falta o de la competencia en la que se haya producido. Así, las sanciones quedarán sin efecto y los futbolistas estarán habilitados para el inicio del Torneo Apertura que será el anteúltimo fin de semana de enero.

Esta medida beneficia a los jugadores de Estudiantes de La Plata que fueron sancionados con dos fechas por infringir las reglas protocolares y darle la espalda a Rosario Central en el pasillo que debían hacerle por haber sido decretados campeones de la Liga Profesional.

Tras ese partido de octavos de final que ganó 1-0 el Pincha, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió que se sancione al equipo titular de Estudiantes con dos fechas, a cumplir en el inicio del Torneo Apertura. La situación ocurrió en medio de la polémica entre Juan Sebastián Verón y el Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Con esta amnistía, los futbolistas del campeón del fútbol argentino estarán a disposición del entrenador Eduardo Domínguez para lo que será la primera fecha ante Independiente en Avellaneda y la segunda ante Boca en La Plata.

Víctor Blanco, investigado por una causa vinculada a la AFA

En el marco de la investigación judicial que encabeza el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en la causa iniciada a partir de una denuncia penal de la DGI contra el financista Ariel Vallejo, dueño de la firma Sur Finanzas, aparece mencionado y presuntamente comprometido el expresidente de Racing Club, Víctor Blanco.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, a Blanco se lo investiga por el desvío de fondos durante sus años de Secretario de la Asociación del Fútbol Argentino.

Blanco —quien fue antecesor de Diego Milito en la conducción deportiva del club— se desempeñó además como hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA y, según versiones vinculadas al expediente, habría sido quien acercó a Ariel Vallejo y Sur Finanzas al ámbito de la entidad madre del fútbol argentino.

La empresa investigada mantiene, a su vez, una fuerte vinculación con Racing. Uno de los socios de Vallejo es Raúl “Huevo” Escobar, exjefe de la barrabrava de la Academia, señalado en Avellaneda como propietario de varios lavaderos de autos y departamentos nuevos en la zona. De acuerdo con fuentes consultadas, Escobar sería además el principal accionista de Sur Finanzas.

En una de sus últimas apariciones públicas en el Cilindro, Escobar asistió a la cancha ubicándose en el palco de Vallejo, a pocos metros del de Víctor Blanco, acompañado por otro exintegrante de la barra, apodado “El Paraguayo”.

La situación generó tensión con la barra actual, que al advertir su presencia motivó la intervención de la policía y del equipo de seguridad interna del club, que terminó protegiendo a los exmiembros de la barra para evitar incidentes.

Sur Finanzas estuvo a punto de ser el sponsor principal de Racing, ahora lo es pero sin tanta relevancia, pero eso se cayó por presión de la actual barrabrava de La Academia, que impidió que eso suceda.