La discusión de Bielsa con los periodistas uruguayos por no citar a Cavani y Suárez

Cavani-Suárez-Marcelo-Bielsa-.mp4

"No he hablado con ellos, en su momento tengo mucha consideración con aquellos jugadores que acceden esa condición de ídolo", mencionó Marcelo Bielsa entendiendo lo que se genera ante la posibilidad de que ambos queden relegados de la Selección.

Respecto a los motivos por los que no habló con ellos detalló: "A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado y Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había acabado. Esas dos afirmaciones volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria la comunicación porque se convirtieron en jugadores convocables".

Cavani-Suárez-Marcelo-Bielsa.jpg

"Mi obligación es decidir a quién debo convocar. No quiero argumentar porque un jugador no es convocado. Por supuesto que Suárez y Cavani tienen una jerarquía que los diferencia. Si explico los motivos de por qué convoco o no, se me plantearía la duda de explicar mis decisiones", disparó Bielsa contra los periodistas haciendo alusión a que sería un problema tener que explicar los motivos de sus decisiones en todas las ocasiones.

Sumado a esto, la ansiedad de los hinchas por saber la lista también causó una explicación de parte del técnico argentino que volvió a ubicarlos con altura: "He reservado 34 jugadores y voy a convocar a 22 luego de los partidos de mañana. Lo que mueve a los jugadores es la ilusión que les genera poder estar y, cuando no es convocado, sufre una desilusión. Por lo tanto, confirmo las convocatorias cuando efectivamente el jugador está en condiciones de venir".