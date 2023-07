La dura frase de un jugador de Independiente contra los que no aceptaron volver al Rojo

Mucho se habló sobre la posibilidad de que algunos ex jugadores del club vuelvan a dar una mano, y a pesar de que hubo casos como el de Patito Rodríguez, que le condonó una deuda más que importante al club que lo formó, la mayoría de los ex Independiente que están en otros clubes brillaron por su ausencia y no ofrecieron sus servicios para volver.

"Es fácil decir 'yo soy hincha de...' y después no venir a jugar a Independiente. Lo que quiero decir es que todos hablan pero los que nos ponemos la camiseta de Independiente somos nosotros", aseguró molesto en Mas Rojo Radio.

Embed BAEZ EN #MASROJORADIO



"Es fácil decir 'yo soy hincha de...' y después no venir a jugar a #Independiente"



"Quise decir que todos hablan pero los que nos ponemos la camiseta de #Independiente somos nosotros" pic.twitter.com/6elEfnMSwz — MasRojo (@masrojo) July 18, 2023

“No estoy contento por el lugar en el que estamos en la tabla. Tuve que jugar de lateral pero no rendí. En otro club ni lo hubiera pensado, porque no es mi posición, lo hice porque me tocó”, agregó el actual defensor de Independiente, quien no parece temer perder su puesto ante la llegada de nuevos jugadores.

“No me importa el mercado de pases, ni que busquen defensores, yo quiero que le vaya bien a Independiente”, cerró el defensor de Independiente que actualmente está en el puesto 20 de la Liga Argentina, con 28 puntos en 25 partidos jugados.