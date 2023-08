La excéntrica promesa del Gallego Insúa para que San Lorenzo salga campeón

Sin embargo, la jugada promesa que terminó haciendo en pos de un San Lorenzo campeón no es lo único que habló el DT del Cuervo. Es que aunque suele dirigir en el campo con una camiseta negra, el técnico de 62 años expresó que no lo hace por cuestiones de suerte: "No creo mucho en las cábalas. Uno puede tener costumbres o hábitos que te hagan sentir mejor, pero no influyen en el resultado. Sí hacemos cosas para sentirnos más cómodos en determinados eventos".

Gallego Insúa San Lorenzo 2.jpg

Cabe destacar que cuando Insua asumió la dirección técnica de San Lorenzo, el equipo de Boedo tenía la cabeza puesta en el descenso, sin embargo, desde que asumió no solo dejó de pensar en la tabla de abajo, sino que volvió a entrar a las copas y a pensar en pelear un torneo.