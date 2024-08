La feroz defensa del Loco Gatti a Juan Román Riquelme y su gestión en Boca

Dicho encontronazo tuvo como protagonistas a Riquelme y el panelista del programa F90 el Chavo Fucks, luego de que este le indique al presidente que "prenda la tele" por no saber si durante el programa hablaron del préstamo de jugadores del club a la Selección sub 23 para los JJOO. El histórico jugador del club se sacó los auriculares, se levantó de la silla y se retiró del móvil.

Por este cruce que recorrió las redes sociales y fue un cruce que dio para hablar, el exarquero del club Hugo Orlando Gatti , más conocido como el ' Loco ', salió a respaldar al directivo del club." Me encanta Riquelme . Mirá que yo lo he criticado mucho, eh. Me encanta Riquelme , una personalidad... ¿ Sabés cuántos jugadores quisieran decirles a los periodistas 'cállense y no hablen más'? Y Riquelme tuvo las pelotas de decirlo" , contó en diálogo con Canal 26.

Gatti-Riquelme.mp4

Y agregó sobre su apreciación personal: "Me encanta Riquelme. Primero está mal que la gente grite 'amargo, amargo'".

En la misma entrevista, Gatti se refirió a Messi: "Lo que yo digo: si Argentina no hubiera salido campeón del mundo, Messi hubiese sido un amargo. Y ahora esto lo mismo. Es el público argentino que no tiene educación y cada vez estamos más atrasados; y no lo reconocemos y no lo decimos".

Para cerrar, citó: "Estamos cada vez peor. Llorones, mentirosos, charlatanes porque yo también soy argentino y charlatán. Somos mentirosos y hemos retrocedido los argentinos en una forma que asusta. Y hoy en Argentina hay cada vez más extranjeros que ciudadanos. Yo veo cada vez más extranjeros, no hay más argentinos".

Junto a Riquelme, Juan Barinaga fue presentado en Boca

"Mi representante me llama, me cuenta esto y yo la verdad no caí nunca. Recién ahora estoy cayendo”, soltó en conferencia de prensa el lateral derecho proveniente de Belgrano. "Estoy muy contento. Es un paso muy importante en mi carrera", admitió.

Barinaga-Riquelme.jpg

Sobre su primera conversación con Diego Martínez, el entrenador Xeneize, reveló: "A Diego le conté que en Belgrano participábamos mucho los laterales. Hablamos de táctica, le dije que lo puedo hacer, me dio la confianza y espero participar en muchos goles”.