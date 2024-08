La foto de Enzo Fernández en el Chelsea que sorprendió a todos: de juzgado a capitán

El incidente comenzó después de la celebración de la Copa América, cuando un video de Fernández cantando una canción con connotaciones racistas hacia los jugadores franceses se volvió viral. Este hecho provocó una respuesta inmediata, incluyendo críticas públicas del defensa francés Wesley Fofana, quien expresó su descontento en Instagram: "Fútbol 2024: racismo desinhibido". La Federación Francesa de Fútbol también presentó un reclamo ante la FIFA, destacando la gravedad del incidente.

Enzo 2.jpg Enzo Fernández

El perdón de Fofana y los otros jugadores franceses del Chelsea

En una entrevista, Fofana suavizó sus críticas iniciales, aclarando que no consideraba a Fernández racista y mencionando que ambos habían hablado para resolver la situación. "Hablamos juntos", dijo Fofana. "Le expliqué por qué no me gustaba el video. Él explicó. Dijo lo siento porque no quería herir a los seguidores franceses ni a nadie".

En el amistoso contra América de México, Enzo Fernández ingresó al campo en el segundo tiempo, reemplazando a Kiernan Dewsbury-Hall. Más tarde, cuando Reece James fue sustituido, le cedió la cinta de capitán al argentino. Este acto simbolizó un gesto de reconciliación y unidad dentro del equipo. Sin embargo, no todos los hinchas de Chelsea estuvieron contentos con esta decisión. En las redes sociales, las opiniones fueron divididas. Algunos aplaudieron el regreso de Fernández y la señal de superación de la controversia, mientras que otros aún criticaron el gesto, cuestionando su merecimiento de portar la cinta de capitán.